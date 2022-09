Elezioni, USB: «Perché non affidare all'AndriaMultiservice l'allestimento dei seggi?

«Da diverso tempo, si è aperta una discussione, molto complessa fra l’Azienda ed il Comune di Andria da una parte e le parti sociali dall’altra, sul rilancio della partecipata del Comune di Andria» dichiara Pierpaolo Corallo dell'organizzazione sindacale USB.

«Un confronto che mira a trovare soluzioni che rilancino l’azienda e salvaguardino l’importante lavoro fatto dalle maestranze.

Ebbene, fra qualche settimana, il Paese sarà chiamato al rinnovo del Parlamento. E come tutti i Comuni, anche quello andriese, dovrà provvedere all’allestimento dei Seggi Elettorali.

Un impegno economico per l’Ente Pubblico di circa 80.000/90.000 euro, costi che in parte (dal 40 al 60%) sono a carico del Ministero degli Interni. Una cifra che se il servizio fosse affidato alla Multiservice (che ricordiamo è una Società di proprietà esclusiva del Comune) potrà dare fiato alla Società evitato di pesare sulle già difficili condizioni economiche.

Siamo convinti che l’Amministrazione Comunale valuterà attentamente sull’affidamento del servizio privilegiando la propria e non farà come avvenuto per la cartellonistica elettorale dove il servizio è stato affidato a soggetti esterni.

Noi, sul futuro della Andriamultiuservice, ci siamo sempre spesi per trovare soluzioni con l’Amministrazione Comunale e con l’Azienda cercando sempre un confronto costruttivo per il rilancio della Società. Fiduciosi attendiamo le decisioni dell’Amministrazione Comunale».