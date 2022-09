Quartiere San Valentino: al via i lavori di recupero su 14 fabbricati per un totale di 84 alloggi

Sono stati avviati i lavori di recupero di 14 edifici per un totale di 84 alloggi nel quartiere San Valentino ad Andria: interessati quelli di via Alberobello nn. 27-41-55-69-83-95, via Ruvo nn. 13-27, via Terlizzi nn. 7-8-20-21-35-49. I lavori, che prevedono un finanziamento pari a 2 milioni e 500mila euro, sono finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, all’eliminazione delle barriere architettoniche e all’efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale.

Il complesso edilizio San Valentino è un insediamento la cui realizzazione risale agli anni’80. Tutti gli edifici di edilizia residenziale pubblica sono costituiti da piano terra destinato a rimessa auto e cantine, oltre a tre piani superiori tutti per abitazione, purtroppo privi di ascensori.

Gli interventi vedranno la realizzazione di un “cappotto” termico per isolare interamente l’involucro dell’edificio, di un impianto fotovoltaico per soddisfare il fabbisogno energetico delle utenze condominiali oltre che all’installazione di un impianto di servoscala che permetterà di raggiungere tutti i piani degli edifici in modo rapido e sicuro. Saranno realizzate anche rampe per il superamento delle barriere architettoniche.

Inoltre vi sarà la sostituzione integrale dell’impianto citofonico con l’installazione di un videocitofono dotato di ausili per audiolesi ed ipovedenti e il rifacimento dell’impianto di illuminazione delle parti comuni con corpi illuminanti con tecnologia led a basso consumo energetico.

A tal proposito l’Amministratore Unico dell’ARCA Puglia Centrale, l’avvocato Pietro Augusto de Nicolo, dichiara: «Grazie a questi lavori anche chi è in condizioni di fragilità potrà vivere in un ambiente più confortevole, più efficiente a livello energetico, più sicuro e più sostenibile dal punto di vista ambientale. Bisogna ridare dignità a chi vive in quartieri difficili, andando così a soddisfare una delle maggiori richieste provenienti dalla periferia delle nostre città».

L’intervento rientra nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IV, “Energia sostenibile e qualità della vita”, che definisce la declinazione regionale della strategia europea per il rilancio della qualità della vita attraverso il miglior utilizzo della risorsa energetica.

Rientra anche nell’Asse prioritario IX, “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”, che definisce la declinazione regionale della strategia europea per il contrasto alle povertà, rispetto alla quale uno dei pilastri fondanti è determinato dalla riduzione del disagio abitativo per le persone e i nuclei familiari che vivono in condizioni di fragilità economica e sociale, sia in termini di ridotta accessibilità alla casa sia in termini di ridotta qualità dell’abitare, anche in relazione ai fabbisogni specifici per l’autonomia e la sicurezza connessi alle condizioni psico-fisiche degli individui.