Il neo nominato amministratore dell'AndriaMultiservice rinuncia all'incarico

La questione dell’AndriaMultiservice tiene ancora banco nell’acceso dibattito all’interno della maggioranza che amministra la città.

Dibattito che si fa sempre più incandescente dopo la rinuncia del dott. Mario Antonio D’Amelio a rivestire il ruolo di amministratore unico della municipalizzata.

La decisione sembrerebbe essere stata maturata sia per questioni legate all’emolumento, ritenuto troppo basso rispetto a quello attualmente percepito per altro incarico e rispetto anche alla grandezza della società, sia per le problematiche riguardanti l’assorbimento da parte dell’AndriaMultiservice del servizio della gestione della sosta a pagamento.

Dalle valutazioni fatte, oltre ad essere emersa una non eccellente situazione della municipalizzata, è stata rilevata, anche a causa dell’esubero di personale, l’impossibilità di assorbire le unità che attualmente sono in servizio presso la società privata che gestisce la sosta a pagamento e che, nell’ipotesi in cui si trovasse una soluzione, dovrebbero comunque sottoporsi a un concorso pubblico.

Situazione, questa, che va in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio comunale che, all’unanimità, aveva dato indirizzi affinché la municipalizzata assorbisse tutti i dipendenti della Publiparking.

Dopo che la rinuncia del dott. D’Amelio è diventata ufficiale, il dibattito nel centrosinistra si è infiammato ulteriormente con Andria Bene in Comune e AndriaLab3 che starebbero spingendo per l’ex assessore alle finanze della giunta Zaccaro e gli altri componenti della maggioranza, PD e Futura, che starebbero caldeggiando nomi di ex amministratori di società.

Il cerino, ora, è nelle mani della Sindaca a cui spetterà la decisione finale su chi dovrà amministrare l’AndriaMultiservice per i prossimi tre anni, amministratore unico e collegio sindacale.