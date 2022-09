Randagismo in città. Segnalati altri due cani da sottoporre a cure mediche

«Segnaliamo in zona Camaggio/Santa Maria dei Miracoli la presenza di due cani da recuperare in quanto manifesterebbero evidente malessere con necessità di essere curati»: è quanto fa sapere il Forum Animalista Andria con una nota indirizzata al comando della Polizia locale, alla Questura BAT, alla direzione ASL BT e al referente per il randagismo dell’ufficio patrimonio del Comune. «Pare che siano rifocillati - precisa l’associazione - ma le loro condizioni di salute riteniamo debbano indurre a cure urgenti per cui si chiede l’intervento necessario da parte delle competenti autorità».

La segnalazione ripropone, ancora una volta, la questione delle responsabilità in interventi di questo tipo.

In uno scambio di missive (di cui abbiamo trattato in un precedente articolo) la Regione aveva attribuito all’ente comunale il trasporto verso la struttura veterinaria (ambulatorio, clinica) di un cane che necessita di cure mediche e il suo successivo passaggio al canile sanitario/rifugio comunale, in quanto proprio il Comune è da intendersi proprietario dell’animale in questione.

Deduzioni poi non condivise dal Settore Patrimonio del Comune di Andria, per cui spetta all’ASL intervenire. Ultima, in ordine di tempo (lo scorso agosto), la costituzione di un Tavolo Tecnico Comunale Permanente sul randagismo per approfondire e programmare la gestione del fenomeno in città.

Ribadiamo quanto già segnalato: al netto di competenze e responsabilità, si registra la complessità della normativa, che non agevola la soluzione del randagismo. Questa problematica è ostacolata da rimpalli istituzionali vari che non considerano che ad avere la peggio sono questi poveri esseri viventi.