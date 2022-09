Nuovo ospedale: ancora lontana la pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori

Si è riunita, oggi, la Commissione regionale bilancio e programmazione. Tra i vari argomenti, si è discusso del nuovo ospedale di Andria.

A tal proposito è intervenuto il RUP per dire che per la pubblicazione della gara si aspetta che tutti gli enti interferenti si esprimano.

In merito, invece, agli ulteriori 150 milioni di euro da reperire, l’assessore ha confermato che la Giunta intende utilizzare i fondi Fesr 2021-27 soprattutto alla luce dell’accoglimento della proposta avanzata dalla Regione di poter utilizzare i fondi per l’assistenza sanitaria ospedaliera.

Oltre a tali somme, sarà necessario anche reperire quelle per garantire la dotazione necessaria degli strumenti e delle attrezzature.

È evidente, quindi, che la strada per l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo nosocomio è tutta in salita e si spera si possa raggiungere i nastri di partenza quanto prima, così come più volte annunciato dai vari rappresentanti istituzionali.