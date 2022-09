Quest'oggi, le limitazioni alla viabilità previste dalla ordinanza comunale per l’esecuzione dei lavori di fresatura e stesa del conglomerato bituminoso - limitazioni consistenti nella occupazione alternata della metà sede stradale da parte della ditta esecutrice dei lavori e nel Divieto di Fermata e Sosta dei veicoli su ambo i lati - riguarderanno via Aldo Moro (zona Inps).

Dopo via Napoli e via Dandolo, dove ieri sono stati completati i lavori di fresatura e bitumatura (nelle foto), oggi toccherà a Via Aldo Moro, con limitazioni alla viabilità che dovrebbero durare fino al 13 settembre. Poi toccherà dal 14 al 16 settembre alla sistemazione del manto stradale in via Monte Faraone. Proprio quest'ultima strada è quella all'origine del finanziamento di 160 mila euro, ottenuti dal Ministero dell’Interno ed è grazie ai residui della gara per questa opera che è stato poi possibile sostenere il costo di rifacimento delle altre vie.