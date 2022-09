«La diversità è ricchezza: è bello avere amici di cultura diversa»: il tema scritto da due bambini

Classi scolastiche composte da non più di dieci italiani (su venti circa) e poi da bambini e bambine provenienti da Africa, Albania, Moldavia, Romania, Argentina e Marocco. Dunque, spazi e tempi dove quotidianamente si sperimenta integrazione. Sono quelli raccontati da Giovanni e Flavia, fratello e sorella di 11 e 9 anni.

Vivono a Desenzano sul lago di Garda con i loro genitori ma trascorrono l'estate insieme ai nonni in Puglia, esattamente ad Andria dove, tra l’altro, sono nati. Oltre ai giochi con cugini e amichetti, sono soliti passare il tempo frequentando l’oratorio, leggendo libri e facendo temi. Proprio in uno di questi, assegnati dalla nonna, la traccia richiedeva di raccontare la diversità.

Così, i due piccoli hanno pensato di descrivere la loro quotidianità a scuola, luogo in cui fanno esperienza della diversità come ordinarietà. L’esito del tema è giunto alla redazione attraverso la segnalazione di un loro parente.

«Nonostante le origini diverse ci vogliamo un gran bene e ci sentiamo come fratelli», racconta nel suo tema Giovanni, che aggiunge di essere molto legato ad Angelo, suo coetaneo originario della Moldavia, e Matteo, rumeno. «Dovunque andiamo non ci sentiamo mai soli» precisa.

Con estrema profondità e umanità, Flavia, invece, racconta di essere felice di stare con persone straniere in classe perché ognuno è portatore di una cultura diversa. Scrive di Sargun, bambina indiana, che le parla dei balli, del cibo, delle feste e della lingua del suo Paese. E di Delfina, che viene dall’Argentina, e da cui adora ascoltare parole in spagnolo.

«Pensate che quando qualcuno festeggia il compleanno, cantiamo la canzone di auguri in ogni lingua: italiano, indiano, spagnolo, rumeno», scrive Flavia, che aggiunge: «Vedete, è questa la ricchezza di avere amici di cultura diversa, si può sempre imparare da tutti, ovunque tu ti trovi, perché se fossimo tutti uguali sarebbe un mondo noioso. Spero di trovare tanti nuovi amici sia a scuola che in Puglia - conclude la piccola - e di condividere tante nuove esperienze insieme con loro».

Le parole dei due piccoli fanno riflettere in un contesto e in un momento in cui la diversità viene considerata non come ricchezza ma pretesto per escludere chi rende colorate (e non per la pelle, s’intende) le nostre comunità. Una risposta concreta non solo ai video-propaganda che in questi giorni girano sui social, realizzati per discriminare persone straniere, ma anche a quelle campagne elettorali che per indurre ad una specifica scelta politica fomentano divisioni. Al di là di quest’aspetto, integrazione significa anche arricchire dal punto di vista demografico i nostri Paesi, svuotati, come evidentemente dimostrano i dati, da una bassa natalità.