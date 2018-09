​Festa Patronale 2018: divieti al traffico e itinerario processioni del 15 e 16 settembre

In occasione della festa patronale sono sono state disposte le seguenti ordinanze sindacali:

- Ordinanza n.429 del 13/09/2018 relativa alle manifestazioni in occasione della Festa Patronale, e quindi viene istituito dal 15 al 17 settembre 2018, il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta su: Piazza Vittorio Emanuele II, Via Porta Castello, Via Carlo Troya, Via Vaglio, Via La Corte, Via Duomo e Via San Francesco.

- Ordinanza n.433 del 13/09/2018 relativa al programma delle processioni del 15 settembre 2018 per il trasferimento del Simulacro della Madonna del Santuario della Maria SS. dei Miracoli sino alla Chiesa Cattedrale e del 16 settembre della processione dei simulacri dei Santi Patroni su alcune vie cittadine, e quindi viene istituito il 15 settembre 2018, dalle ore 16.00 sino a termine processione, il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata, sul seguente percorso: Piazza San Pio X, Via S. M. dei Miracoli, Via Sant’Andrea, Via Federico II di Svevia, Piazza Manfredi, Via Corrado IV di Svevia, Piazza La Corte, Piazza Duomo.

Il 16 settembre 2018, dalle ore 16.00 sino a termine processione, il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata, sul seguente percorso: Piazza Duomo, Piazza La Corte, Via La Corte, Via Vaglio, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Porta Castello, Via Bovio, Piazza Umberto I, Via Attimonelli, Pendio San Lorenzo, Via Porta Nuova, Via Manthonè, Piazza Porta La Barra, Via Orsini, Piazza Ruggiero VII, Via Poli, Via Salvator Rosa, Via Vittor Pisani, Piazza Imbriani, Via De Gasperi, Via Porta Castello, Piazza Vittorio Emanuele II.

- Ordinanza n.434 del 13/09/2018 relativa ai festeggiamenti in onore dei Santi Patroni, che prevedono l'installazione di bancarelle nei posteggi assegnati ai venditori autorizzati, e quindi viene istituito nei giorni 15, 16 e 17 settembre 2018, il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su Via Porta Castello, Corso Cavour (tratto non chiuso al traffico veicolare), Piazza Unità d'Italia e Via Martiri di Cefalonia, eccetto Veicoli di Soccorso e delle Forze dell'Ordine;

- il divieto di transito a tutti i veicoli: dalle ore 15.00 del 15/09/2018 alle ore 01.00 del 16/09/2018; dalle ore 10.00 del 16/09/2018 alle ore 01.00 del 17/09/2018; dalle ore 15.00 del 17/09/2018 alle ore 01.00 del 18/09/2018; eccetto: Autolinee Urbane ed Extraurbane, residenti per accesso e uscita garage, invalidi muniti di contrassegno, mezzi di Soccorso e delle Forze dell'Ordine, su: Via Duca di Genova, Via Firenze - da Via Taranto a Corso Cavour, Via Torino – da Via Taranto a Corso Cavour, Via Bonomo – da Via Principe Amedeo a Corso Cavour, Via Cappuccini, Piazza Unità d'Italia, Via Brindisi, Via Lecce, Viale Venezia Giulia – da Via Potenza a Corso Cavour, Via Milite Ignoto – da Via Isonzo a Via Martiri di Cefalonia, Via Bruno Buozzi – da Viale Gramsci alla prima traversa di Via B. Buozzi, Viale Gramsci – da Via Tiepolo al passaggio a livello, Via XXIV Maggio – da Viale Istria a Via Milite Ignoto, Via Piave – da Via Isonzo a Via XXIV Maggio. I divieti saranno resi noti mediante installazione di segnali stradali e transenne mobili.

- Ordinanza n.435 del 13/09/2018 relativa all'allestimento delle attrazioni e spettacoli viaggianti, e quindi viene istituito dal 14 al 17 settembre 2018, il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su: Via Porta Pia, Via Martiri di Belfiore (da Via Custoza a via Porta Pia), Via Castelfidardo, Via Lissa (da Via Custoza a Via Martiri di Belfiore). Il divieto di transito, eccetto residenti su: Via Vecchia Barletta (da Corso Germania al passaggio a livello), Via Tertulliano, via Melegnano, Via Tre Ponti, Via Manuzio.