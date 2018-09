Disastro ferroviario: una petizione per chiedere la revoca della concessione a Ferrotramviaria

Una petizione per chiedere al ministro Danilo Toninelli di togliere la concessione a Ferrotramviaria spa. È questa l'iniziativa promossa on-line dell'associazione Strage Treni in Puglia 12 luglio 2016. Nel documento viene chiesta la revoca della concessione alla società, in seguito allo scontro fra i treni sulla tratta Andria Corato che causò la morte di 23 persone e il ferimento di altri 51 passeggeri.

«Quella tratta a binario unico era sprovvista di qualsiasi dispositivo di sicurezza, se non il blocco telefonico che secondo l'Ansf è un sistema di sicurezza obsoleto - si legge nella petizione on line -.

20 i mancati incidenti che avrebbero dovuto mettere in allerta la dirigenza prendendo provvedimenti urgenti. Invece no, fecero di peggio nascosero i 20 pericolati».

L’Astip chiede al ministro Toninelli come si possa ancora oggi avere fiducia di questa società, i cui vertici sono indagati per reati a vario titolo, tra cui disastro ferroviario, omicidio colposo.

Un'intera comunità Bari Barletta risulta ancora allo sbando.

Studenti e pendolari che per raggiungere scuole e uffici devono prendere bus da Andria fino a Ruvo per poi proseguire in treno fino a Bari, questo è solo un esempio dei tanti disagi che si vivono giornalmente, disagi gravi anche perchè la statale 98 non è in condizione di totale sicurezza.

La tratta di Barletta Andria funziona come una metropolitana, perchè a binario unico senza sistemi di sicurezza.

Le tratte a doppio binario non ci è ancora dato sapere se sono provvisti di sistema di sicurezza, ma il fatto che continuino a viaggiare a velocità massima di 50 km/h fa pensare che sicuri non siano.

Il recepimento della direttiva europea 34/2012 divenuta DM nell'agosto del 2016, da pieno potere al Ministro di poter revocare la licenza per inadempienza art 7 art 8.

Le chiediamo di prendere provvedimenti seri al più presto per fare in modo che questa parte di regione non continui ad essere spaccata in due parti distinte dal 2016, anno in cui il disastro ferroviario ha cancellato per sempre ed in modo tragico 23 vite».

Intanto sulla pagina Facebook dell'associazione Astip informano che sono già state superate in pochi giorni le 1100 firme. «Che la morte dei nostri 23 Angeli non sia vana, pertanto chiediamo al ministro Danilo Toninelli di prendere provvedimenti urgenti... su quei treni avrebbero potuto esserci i tuoi figli, i tuoi genitori, i tuoi fratelli, tua moglie e tuo marito. Firma anche tu questa petizione. Basta morti per i profitti».



FIRMA ANCHE TU LA PETIZIONE