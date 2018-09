​Un calcio balilla donato ai detenuti del Carcere di Trani

Una nuova iniziativa di solidarietà rivolta a chi versa in condizioni di disagio e in particolare, in questa occasione, ai detenuti del carcere di Trani. Un'iniziativa di solidarietà verso le persone in difficoltà che necessitano di un piccolo aiuto.



“Questa volta - si legge in una nota a firma congiunta dal Rettore del Presidio di Riabilitazione Quarto di Palo Padre Francesco Prontera e della Presidente dell'ass. IdeAmo, l'avv. Paola Albo - abbiamo deciso di aiutare chi ha sbagliato e sta saldando, giustamente, il proprio conto con la Giustizia. Nonostante gli errori commessi, anche queste persone hanno il diritto di espiare le proprie colpe con dignità. Grazie all'intuizione e alla generosità del Rettore dei Trinitari di Andria, martedì 18 alle ore 16,30 ci sarà la donazione di un ‘calcio balilla’ da destinare ai detenuti alla Casa Circondariale di Trani.

Un piccolo dono - proseguono - che può aiutare a migliorare le condizioni di detenzione e favorire la socializzazione tra gli stessi reclusi e il loro reinserimento nella nostra società. Vogliamo ringraziare per l’ausilio ed il sostegno la prof.ssa Gabriella Bonadies e la psicologa Maria Erika Diomede, che hanno contribuito con tanto entusiasmo alla buona riuscita dell’evento”.

Il calcio balilla dunque come simbolo vincente, un gioco "sopravvissuto" nel tempo e che lega più generazioni. Un’iniziativa che ha la finalità di favorire momenti di socializzazione e limitare il disagio e comportamenti di auto esclusione che talvolta provoca la dalla nuova situazione. Attività ludiche e di condivisione che, sicuramente, favoriscono una migliore visione della socialità.