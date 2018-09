Stamattina il saluto del capitano dei Carabinieri, il dott. Marcello Savastano, agli amici di Andria - esponenti della società civile, religiosa e militare - che in questi tre anni di permanenza nella città federiciana si sono resi "protagonisti" di questa sua importante esperienza professionale ed umana.

Un abbraccio tra amici ed anche un momento propizio per tracciare un bilancio dell'attività svolta: «Sono stati tre anni intensi che sono coincisi anche con momenti importanti per la comunità, fra tutti l’incidente ferroviario di quel maledetto 12 Luglio 2016». Un giorno drammatico in cui il comandante Savastano è stato uno dei primi rappresentanti dell’arma a correre sul luogo della tragedia: «Sono stati momenti estremamente tragici che in maniera indissolubile si legano con la mia vita e legano la mia vita alla comunità di Andria.

Porto con me anche l’energia positiva degli andriesi - continua Savastano -. Ho avuto la possibilità di conoscere delle persone, non solo appartenenti alle istituzioni, comuni cittadini che con la loro testimonianza di vicinanza all’Arma ci hanno fatto andare molto avanti e con convinzione nel contrasto al crimine».

Bilancio delle attività dunque positivo per il dott. Savastano che quest’oggi consegna il testimone al nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Andria, il dott. Domenico Montalto: «il circuito non si interrompe – ha commentato Savastano -, cambia semplicemente l’atleta che porta il testimone. Al collega che subentra lascio in eredità la compagnia che ho cercato di guidare con equilibrio e con dedizione, a lui il mio migliore in bocca al lupo».

Al capitano Marcello Savastano ora spetta il Nucleo investigativo di Castello di Cisterna (NA).

A lui, come già accennato, subentra il capitano Domenico Montalto, 47enne ufficiale di origine calabrese, una laurea in Scienze dell'Amministrazione, proveniente dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Rimini, dov'è stato per 8 anni. Il capitano Montalto guiderà il comando della Compagnia Carabinieri di Andria, incarico importante per l’area geografica e i numeri operativi.

«La mia prima volta ad Andria. – commenta il nuovo capitano Domenico Montalto – Mi sembra una città viva, una bella realtà. Continuerò a lavorare sul solco tracciato dal dott. Savastano e da quello che ho potuto notare sarà un compito piuttosto difficile in considerazione del lavoro svolto e dell’ottima considerazione di cui gode sia all’interno del nostro ambiente che all’esterno».

Al dott. Savastano i ringraziamenti della nostra redazione per la fattiva collaborazione realizzata sul territorio a beneficio della comunità andriese e dei nostri lettori, e al dott. Montaldo il nostro benvenuto nella città federiciana.