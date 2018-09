Comune di Andria, Cisl Fp: «Forti preoccupazione circa le attese contrattuali del personale»

«La scrivente organizzazione territoriale da tempo raccoglie il grave è insostenibile disagio in cui versa il personale del comune di Andria. Infatti solo lo scorso anno – afferma il segretario generale della Cisl Fp Dino Di Gennaro –, più o meno di questi tempi, il comune di andria, per le sue inadempienze collegate al fondo del salario accessorio del personale, Fu convocato in prefettura per la risoluzione di alcune problematiche collegate con l'attività dei dipendenti ed afferenti ad anni pregressi. Di quelle problematiche solo alcune sono state soddisfatte ed altre attendono ancora la loro conclusione, benché gli impegni siano stati assunti in prefettura e stigmatizzati in un verbale sottoscritto dalle parti.

La ripresa dell’attività, dopo le vacanze estive, porta tutte le OO.SS. e la nostra in particolare ad aprire tavoli di delegazione trattante in tutti i Comuni della provincia Bat e di Bari, per affrontare – continua Di Gennaro - argomenti di rinnovi contrattuali di natura giuridica e finanziaria e concludere le attività degli anni pregressi e dell’anno in corso. La rimozione dall’incarico dirigenziale della dr.sa Fornelli, la cui venuta era stata peraltro fortemente voluta dal Sindaco per la sua competenza di natura giuridica e finanziaria nell’ambito della Provincia Bat, ci espone a formulare le nostre forti preoccupazioni su tutti i provvedimenti ancora non assunti e che si stanno accumulando, ingolfando il normale iter dell’attività giuridica ed economica del personale. Sig. Sindaco al di là di voler fortemente stigmatizzare le doti e le competenze della dr.sa Fornelli, come il suo curriculum e la sua storia evidenziano, la scrivente sigla manifesta le sue perplessità circa la soddisfazione delle attese contrattuali del personale, sottodimensionato nella sua dotazione organica, sottodimensionato nei quadri e nelle figure dirigenziali e con richieste di performance che il personale deve adempiere in assenza di assegnazione di precisi obiettivi come la vigente normativa prevede.

Peraltro i continui avvicendamenti nel ruolo di dirigente del Settore Finanziario, preoccupa, non poco, circa le frequenti interruzioni che ostacolano la continuità nell’azione amministrativa e contabile, che invece, dovrebbe essere sempre garantita.

Non conosciamo, quindi, come l’Amministrazione intenderà proseguire per il rispetto dei tempi nella soluzione dei problemi ancora in essere, ma è evidente che di tutto questo non potrà essere il personale il capro espiatorio, per cui questa O.S. affronterà ogni iniziativa utile a difesa e tutela dei propri iscritti e simpatizzanti».