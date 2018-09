Contributo libri di testo, prorogato il termine per le domande al 2 ottobre

Con Determinazione Regionale n. 72 del 17 settembre 2018, il termine di presentazione delle domande per l’Avviso Contributo Libri di Testo è stato prorogato a martedì 2 ottobre 2018 ore 12:00.

La presentazione delle istanze da parte degli aspiranti al contributo dovrà essere effettuata on line attraverso un sistema informatico accessibile al link: www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto.

Al beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di Testo, possono accedere gli studenti residenti in Puglia, che frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali o paritarie, residenti sul territorio della Regione Puglia e appartenenti a famiglie la cui situazione economica si attesti ad un livello di ISEE inferiore o uguale a €10.632,97.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo all’accesso del beneficio libri di testo a.s. 2018/19 e alla procedura da seguire per l’accesso al sistema, si rimanda all’Avviso adottato dalla Regione Puglia e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia nell’area tematica “Istruzione e Formazione” – sezione “Sistema dell’istruzione e del Diritto allo studio, scaricabile altresì dal sito istituzionale del Comune di Andria www.comune.andria.bt.it – Albo Pretorio – Avvisi Vari- n.4380 del 01/08/2018 e n.4921 del 19/09/2018.

Ulteriori informazioni inerenti l’Avviso Regionale di cui trattasi sono reperibili presso il link diretto: www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto.