Tagli ai servizi scolastici, anche le associazioni di volontariato di Ret'Attiva scendono in piazza

Un anno scolastico il cui avvio si presenta particolarmente problematico, considerati i tagli effettuati dall'Amministrazione comunale in tema di servizi offerti alla cittadinanza: alle numerose voci di dissenso, si aggiungono ora anche quelle dei cittadini e delle associazioni di Ret'Attiva, che manifesteranno sabato per vedere riconosciuti, in particolare agli alunni disabili i loro diritti.

«L’anno scolastico è ormai cominciato ma non per tutti! Per gli alunni con disabilità si ripropongono le abituali situazioni problematiche dovute alla carenza e ai continui cambi di insegnanti di sostegno specializzati, alle criticità connesse ai vari e necessari servizi di inclusione, al mancato avvio del servizio di Assistenza Educativa Specialistica. É proprio per quest’ultimo servizio che le famiglie, i volontari e gli operatori delle organizzazioni aderenti a Ret’Attiva (Una famiglia in più, Camminare insieme, Gruppo C.O.N., Proloco, Centro orientamento don Bosco, Yoga per tutti, Mobilab, Club D'argento, Artisti andriesi, Associazione Carabinieri, La porta blu, Centro orme), prendendo atto della situazione di crisi economica e finanziaria delle casse comunali, rivolgono un pressante appello al mondo delle istituzioni locali perché nella imminente programmazione delle, se pur scarse risorse a disposizione, si dia priorità assoluta al finanziamento del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica.

Solo così gli alunni con disabilità potranno godere pienamente del diritto all’istruzione ma soprattutto sarà garantito un livello di inclusione necessario di cui beneficia non solo l’alunno con disabilità ma tutto il gruppo classe che lo accoglie.

Quindi diciamo no ai tagli indifferenziati dei servizi, sì alle risorse per il finanziamento delle mense scolastiche e del trasporto garantito ai disabili, urliamo il nostro no ad ogni forma di discriminazione che finisce col pesare sulle fasce più deboli e fragili della nostra comunità e con forza sosteniamo che “la scuola è per tutti!”

Le associazioni, i movimenti e i cittadini aderenti a RET’ATTIVA aderiscono al SIT IN di protesta promosso da UIL SCUOLA Sabato 22 settembre 2018 alle ore 10 in piazza Municipio. Invitiamo le famiglie e le organizzazioni a prendervi parte per dimostrare quanto ci stiano a cuore i diritti, il benessere e il futuro dei nostri cittadini. Facciamo sentire la nostra voce: ci riguarda!»