​Percorso linee Piano di Riequilibrio illustrato a Cgil e Cisl

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'ufficio stampa del Comune di Andria relativamente all'incontro previsto oggi a Palazzo di Città con le organizzazioni sindacali:

«Questo pomeriggio, come richiesto dalla segreterie territoriali di Cgil e Cisl, il Sindaco e la Giunta Municipale hanno incontrato a Palazzo di Città le OO.SS. ed illustrato le motivazioni che hanno condotto all'avvio della proceduta di riequilibrio, le linee essenziali del suo contenuto – come si ricorderà vi sono 90 giorni per la sua stesura definitiva a far data dal varo della proceduta decisa dal Consiglio Comunale il 29 agosto – ed i servizi essenziali da erogare in fatto di trasporto scolastico, mensa scolastica e assistenza scolastica.



Le segreterie sindacali di Cgil e Cisl hanno preso atto e condiviso questo percorso conoscitivo avviato rispetto ai contenuti del piano di riequilibrio, ed è stato fissato un nuovo incontro, per il 5 ottobre, per una verifica dei dettagli dello stesso piano e l'illustrazione anche dei contenuti del piano di rigenerazione urbana e cronoprogramma lavori interramento del tratto urbano della ferrovia Bari Nord.