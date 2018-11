“Le mie orme”, un percorso d'autore raccontato in fotografia. L’artefice è Mirella Caldarone. L’abbiamo incontrata per parlare di questo importante percorso autoriale che ha avuto un grande rilievo, nonché consenso di pubblico, nel fine settimana appena trascorso, nell’ambito della due giorni realizzatasi presso Fucina Domestica, che lei stessa definisce un “laboratorio di resistenza culturale”:



«La fotografia è un linguaggio e permette di parlare di me, della mia storia, degli iconemi anche della storia collettiva del territorio». Mirella nei suoi lavori predilige il bianco e nero, si dice che la foto scattata in bianco e nero sia verità rispetto alla realtà fotografica che i colori raccontano: «Non ho la necessità di replicare il reale – continua Mirella -. Il bianco e nero è interpretazione e per me è semplificare piuttosto che aggiungere; è riportare la visione dal mio punto di vista. Mi sono formata in camera oscura con la stampa e notoriamente si stampa il bianco e nero. Ho questa formazione a cui sono rimasta molto affezionata».

Ai tempi del digitale pensi che si abusi un po' troppo della fotografia? «La fotografia è un progetto e laddove c'è questo non può essere diminuito da un ricorso anche eccessivo degli scatti. La fotografia con la “F” maiuscola non ne risente».

Progetti futuri?

«Nei progetti imminenti c'è l’appuntamento del 9 dicembre al Teatro Giordano di Foggia con il progetto “Jazz for L'Aquila” a quattro mani con il grande fotografo Francesco Truono, con cui racconterò questa chiamata alle arti e alle armi da parte di Paolo Fresu per riaccendere i riflettori sull'Aquila, che è rimasta ancora una città tutta da rifare. Questo nostro lavoro fotografico sarà accompagnato dalle musiche originali suonate dalla pianista Stefania Tallini».