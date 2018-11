Tantissimi visitatori e poco personale, l’assurdo caso del Castel del monte e dei musei di Puglia

Una delle più grandi assurdità del nostro Paese. L’Italia, che “custodisce” il 50% del patrimonio culturale mondiale, è a corto di personale per la gestione dei Musei.



A dirlo, a gran voce, in Puglia sono i sindacati. I coordinamenti Fp Cgil Cisl Fp Uilpa MiBac hanno sottoscritto un documento comune in cui «condividono e chiedono di continuare lo stato di agitazione al fine di ottenere risposte urgenti e risolutive dalle competenti Direzioni Generali e dall’On. Alberto Bonisoli, Ministro per i beni e le attività culturali».

«Serve immediato supporto al personale di ruolo ormai esiguo per non rischiare ulteriori chiusure a quelle già programmate» precisano.

Per le prossime assunzioni andranno considerate «la copertura e la rivisitazione dell’organico del Polo Museale della Puglia: l’eventuale personale di supporto non potrà essere considerato sostitutivo di quello di ruolo».

Il personale sottolinea che «non potrà garantire le aperture ai fini della sicurezza dei visitatori e dei lavoratori, oltre che la tutela dei luoghi della cultura in assenza dei minimi funzionali previsti».

Il documento è condiviso dal personale del Castello Svevo di Bari; Castello Svevo di Trani; Castel del Monte di Andria; Castello Museo Archeologico di Manfredonia, Foggia; Castello di Copertino Lecce; Castello di Gioia del Colle; Canne della Battaglia Barletta; Parco Archeologico di Siponto Manfredonia; Parco Archeologico e Museo di Egnazia; Galleria Nazionale di Bitonto; Museo Archeologico di Canosa; Museo Archeologico di Ruvo di Puglia.

Il Castel del monte - per citare il più amato tra i monumenti del territorio - la scorsa settimana è stato «chiuso per uno stato di agitazione indetto per carenza di personale».

L’emergenza «non riguarda solo i festivi - scrivono i sindacati - Castel del Monte che è ormai nelle condizioni di non poter garantire più gli attuali orari di apertura. Per garantire l’apertura si è sostituito il personale di ruolo con personale della società privata concessionaria dei servizi aggiuntivi: un provvedimento che riteniamo grave».

Se si analizza la questione pensando agli investimenti della Regione Puglia che mirano ad attrarre sempre più turisti sul territorio durante tutto l’anno, emerge quanto la carenza di personale faccia male all’intero sistema.

Tante sono state le associazioni che si sono proposte per affiancare il personale del Castello e degli altri Musei ma la risposta è solo una: non può lavorare personale che non sia già assunto dal Ministero o dalla Regione Puglia. Una situazione gravissima, che “fa a pugni” con il bisogno di prima occupazione di tanti giovani laureati e la richiesta di servizi sempre più efficienti da parte dei turisti.