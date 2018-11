Uccisione di un cinghiale sulla Murgia, Di Lorenzo: «Reato grave»

«L'uccisione di fauna selvatica è un reato grave - commenta l'avv.to Michele Di Lorenzo del Forum Ambientalista Forum Ambientalista, (Associazione Ecologista nazionale impegnata nella difesa del territorio e dell’ecosistema). Nelle prossime ore verrà presentata una denuncia contro ignoti per l'episodio dell'uccisione di un cinghiale, avvenuto con modalità efferate e crudeli, probabilmente nel territorio del Parco nazionale dell'Alta Murgia.



L'uccisione è stata documentata tramite un video che sta circolando su whatsapp. Nel video si vede una autovettura che insegue un branco di cinghiali in aperta campagna. L'inseguimento dura fino a quando un cinghiale non viene colpito dall'auto. Dopo aver ferito l'animale, l'autore dell'inseguimento scende dall'auto e, verificate le sue condizioni, rimonta in auto e lo investe nuovamente.

Passa più volte sul cinghiale fino a bloccarlo sotto una ruota dell'auto. A questo punto, il conducente scende dall'auto e sgozza l'animale, inerme ed ancora vivo, con una lama. Si tratta di un episodio barbaro, immotivato e di inaudita violenza. L’art. 544 bis del codice penale punisce chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale.

È necessario reagire con estrema durezza nei confronti di questi episodi criminali - conclude Di Lorenzo -. Sollecitiamo gli enti competenti ad agire concretamente per impedire che condotte simili si possano ripetere».