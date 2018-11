Anche Andria partecipa alla settimana Europea per la riduzione dei rifiuti con una serie di iniziative promosse dalla città di Andria, dal Forum Città dei Giovani, dall'Associazione Legambiente, dall'associazione Onda d'Urto e dall'associazione 3place.

Marco Salice, presidente del Forum Città dei Giovani, ha illustrato in conferenza stampa il programma delle iniziative andriesi: «Si parte lunedì 19 novembre con la proiezione del film d'animazione Wall-E alle ore 19:00 presso il laboratorio Urbano officina San Domenico; mercoledì 21 novembre alle ore 18:30 seguirà il tavolo di partecipazione, sempre presso l'officina San Domenico, sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti e delle possibili conseguenze sulla salute con il dottor Agostino di Ciaula; giovedì 22 novembre alle ore 21:00 ci sarà la proiezione del documentario film di Leonardo Di Caprio "Punto di non ritorno". Sabato 24 novembre alle ore 9:00 il clean up contes che quest'anno vedrà il coinvolgendo di altre realtà associative attive sulla città sulle questioni ambientali».

Il tema scelto per celebrare la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) quest'anno: “I rifiuti pericolosi”, Antonio Tragno (Onda d'Urto): «È importante continuare l'opera di sensibilizzazione e informazione per quanto concerne l'abbandono dei rifiuti. Soprattutto in questi ultimi mesi stiamo assistendo a questo barbaro proliferare di abbandono di rifiuti a cui talvolta viene appiccato il fuoco. Un fenomeno che dobbiamo in tutti i modi combattere».

Valeria Fortunato di Legambiente sez. andriese Thomas Sankara ci suggerisce un utilizzo più consapevole della plastica e soprattutto "alternativo", infatti, in conferenza stampa ha illustrato alcuni bicchieri con caratteristiche identiche a quelli comunemente utilizzati: trasparente, inodore e allo stesso costo di quelli in plastica ma con la fondamentale caratteristica di essere compostabile e, quindi, differenziabile nell'umido. Un gran bel risparmio in termini di danno per l'ambiente se si pensa che, ad esempio, a seguito dell'ordinanza che vieta l'utilizzo del vetro per la somministrazione delle bevande nei bar, l'utilizzo della plastica è pressoché raddoppiato.