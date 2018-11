Giornata mondiale del diabete, la Croce Rossa offre screening gratuiti

La Giornata Mondiale del Diabete o più brevemente GMD è stata creata dalla federazione internazionale del diabete (IDF) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1991 in risposta alla crescente sfida alla salute posta dal diabete, una malattia cronica degenerativa che può provocare gravi complicanze. Per prevenirla o ritardarla è fondamentale una diagnosi precoce. .

Nella mattinata di oggi i Volontari della Croce Rossa Italiana saranno in viale Crispi dalle 09:00 alle 12:30 per offrire la possibilità di effettuare screening gratuiti con la collaborazione di medici e specialisti in materia.



In Italia 1 persona su 3 è diabetica ma non lo sa. La diagnosi precoce e il trattamento sono fondamentali per prevenire o ritardare le complicanze croniche, a volte molto gravi.

Se il diabete di tipo 1 non viene diagnosticato tempestivamente, si possono verificare gravi quadri clinici (chetoacidosi) che possono essere anche fatali.

Impara a riconoscere i segni e i sintomi per proteggere te stesso e la tua famiglia.

Più di 425 milioni di persone nel mondo sono colpite da diabete. Questo numero è destinato a crescere nei prossimi anni in conseguenza non solo dell’aumento della popolazione e della durata media di vita, ma anche della mancanza di esercizio fisico e dell’alimentazione poco corretta. Secondo le proiezioni dell’IDF nel 2030 i diabetici saranno 522 milioni, se non realizzeremo una prevenzione efficace.