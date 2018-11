Prevenzione della scoliosi, i volontari della TSRM incontrano gli alunni delle scuole medie andriesi

L’Associazione TSRM Volontari – Andria presenta un nuovo progetto dedicato alla popolazione studentesca: organizza, infatti, un ciclo di conferenze sulla Prevenzione alla Scoliosi dedicato ad alunni/e del primo e secondo anno delle Scuole Medie della Città di Andria .

Il progetto prevede il suo sviluppo in due momenti differenti:

Effettuazione delle Conferenze sulla Prevenzione alla Scoliosi presso Scuole Medie della Città di Andria.

Avvio di un programma di Screening gratuito, c/o UOC di Ortopedia dell’Ospedale di Andria dedicato agli alunni delle scuole visitate.

Sarà spiegato che la colonna vertebrale ci sostiene tutta la vita e bisogna imparare sin da piccoli a prendersene cura. Un alunno che cresce è una pianta che germoglia, per il suo corretto sviluppo è fondamentale individuare tempestivamente possibili alterazioni posturali. Come individuare quindi i campanelli d’allarme che devono far pensare alla famiglia e agli insegnanti che l’alunno presenti vizi posturali? Come valutarne la gravità?

A queste Conferenze interverranno:

Avv. Alessandro Delle Donne – Direttore Generale ASL BT

– Direttore Generale ASL BT Dr. Stefano Porziotta – Direttore Sanitario P.O. Andria

– Direttore Sanitario P.O. Andria Dr. Vito Conserva – Direttore UOC Ortopedia – Andria

– Direttore UOC Ortopedia – Andria Dr. Michele Maiorano– Dirigente Resp. Radiologia Interventistica-Andria

La finalità dello screening è di individuare precocemente i giovani in un periodo di alto rischio per lo sviluppo di deformità vertebrali, individuando fin da subito la presenza iniziale delle stesse.

L’Associazione TSRM Volontari - Andria nasce nel 2009, nella Città di Andria, ad opera di Tecnici di Radiologia che vogliono dedicarsi al volontariato coniugando impegno, passione e gratuità per cercare di ridare dignità al vivere civile. Ha già organizzato vari cicli di conferenze sia sull’Abuso dei Raggi X (2011-2014) che sulla Prevenzione al Tumore al Seno (2017-2018), tenutesi in varie Scuole Superiori della Città di Andria e anche città limitrofe. Scopo principale della sua azione, in queste conferenze, è quello di rendere edotta la cittadinanza e la popolazione studentesca circa varie problematiche di carattere sanitario. Dal 2012, mission principale dell'Associazione è la radiologia domiciliare: esecuzione di radiografie a domicilio di cittadini disabili, anziani e gravemente defedati. Il successo dell’iniziativa è sotto gli occhi di tutti, sia per la rapida diffusione su tutto il territorio della Provincia BAT che per la singolarità del servizio offerto, unico esempio nel panorama regionale.

L’associazione TSRM Volontari- Andria, con questo nuovo progetto, cerca di promuovere la Prevenzione della Patologia Scoliotica.

Obiettivi:

• Miglioramento delle condizioni individuali di soggetti vulnerabili ;

• Agevolazione nell’espletamento , nell’accesso e nella fruizione di servizi;

• Fornire agli alunni e alle famiglie, informazioni utili alla prevenzione delle malattie dell’apparato muscolo-scheletrico.

• Intervenire, attraverso buone pratiche di formazione e prevenzione, sui problemi legati alla postura quali ad esempio scoliosi, ipolordosi e ipercifosi.

Le Scuole Medie che ospiteranno queste conferenze sono:

Scuola Media “P. Cafaro”- Andria 19/11/2018 ore 16.30

Scuola Media “Mons. Di Donna” – Andria 26/11/2018 ore 16.30

Scuola Media “N. Vaccina”- Andria 03/12/2018 ore 16.30

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione coglie l’occasione per ringraziare i Dirigenti Scolastici e i rispettivi professori Responsabili della Formazione per la disponibilità e la sensibilità mostrata nell’ aver accettato, con notevole entusiasmo, la proposta formativa dell’Associazione TSRM Volontari – Andria.