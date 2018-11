La marcia rosa per le vie cittadine dice sì all'amore e no alla violenza Copyright: n.c.

Malgrado le condizioni meteo non propriamente favorevoli donne, uomini e bambini si sono dati appuntamento ieri mattina a Largo Torneo, per partecipare e marciare insieme alla manifestazione voluta dall'Associazione “Le Amiche per le Amiche” per sensibilizzare la città sui temi della violenza ai danni delle donne.

«Alla violenza verbale, psicologica, fisica rispondiamo sempre, con l'amore - commentano le splendide donne che hanno organizzato l'evento - Chi non è capace di amare, l'amore non l'ha mai conosciuto. Per questo, non può amarsi, né tanto meno può amare e vive di fragilità, incertezze, cercando di imporsi, di dimostrare la propria superiorità con la violenza verbale, psicologica e fisica. Non conosce altro modo».



A sostenere l’iniziativa anche il Centro Antiviolenza “Riscorprirsi”, Ama Andria, Gruppo Andria Cammina, Associazione Andria Runs, Associazione Madonna dei Miracoli, Onda d'Urto, Giorgia Lomuscio, Forme e Il raggio Verde.

Una "marcia rosa", composta e silenziosa, per promuovere dunque l’amore e non la violenza e per lanciare un messaggio chiaro e forte il vista della giornata mondiale della violenza contro le donne: ad Andria tutte le donne in difficoltà non sono sole, perché possono contare sulla rete di associazioni, istituzioni e persone sensibili pronte a dare loro una mano in caso di difficoltà.