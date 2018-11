Al via oggi il convegno diocesano “Chiesa e giovani

Lunedì e 19 e martedì 20 novembre p.v. prende il via il convegno diocesano “Chiesa e giovani”.

Il luogo scelto è l’Auditorium dell’I.I.S.S. Colasanto, via Paganini - Andria.

Mons. Luigi Mansi tiene a sottolineare che: «La scelta del luogo non è casuale in quanto indica bene il desiderio della comunità diocesana di andare incontro ai giovani rendendosi presente in una grande scuola, dove tanti giovani vivono la loro quotidianità».

Lunedì 19 Novembre ore 19:00 “…in ascolto del Sinodo”

apertura del convegno e registrazione dei delegati dei giovani

Interventi:

Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria, saluti e presentazione del convegno

Don Gianni Massaro, Vicario generale, introduce il relatore Don Rossano Sala “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, segretario speciale per il Sinodo dei giovani, conclusosi il 28 ottobre scorso.

Martedì 20 novembre ore 19:00 “…in ascolto dei giovani”

Coordinerà la giornalista Alessandra Tursilli.

Testimonianze di alcuni giovani impegnati nel vari servizi ecclesiali di: evangelizzazione, liturgia e testimonianza della carità e di giovani, distanti dalla fede, ma affascinati dall’opera della chiesa.

Questo convenire della Chiesa di Andria, non sarà un momento isolato bensì un punto di partenza per un’azione pastorale sempre più attenta e vicina al mondo giovanile

Al fine di raggiungere il maggior numero di persone, sarà possibile per chi non potrà essere presente, seguire il convegno attraverso la diretta streaming sul portale della diocesi: www.diocesiandria.org.