La Strada dell'extravergine Castel del Monte e La Strada dei vini DOC Castel del Monte in Scozia

In occasione della III Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, La Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte e La Strada dei vini DOC Castel del Monte saranno protagoniste nei giorni 20 e 21 novembre degli eventi organizzati a Edimburgo e a Glasgow. La rassegna internazionale mira a promuovere all’estero l’agroalimentare e la cucina italiana di qualità e intende valorizzarne, anche a fini turistici, i territori, le tradizioni della cucina regionale e i valori legati alla Dieta Mediterranea, cardine di una salubre ed equilibrata alimentazione.

La manifestazione scozzese è organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo in collaborazione con La Strada dell'OlioExtravergine Castel del Monte, La Strada del Vino DOC Castel del Monte econ il patrocinio del Comune di Andria.

L'evento offrirà l'opportunità di conoscere la tradizione gastronomica locale e della zona di Castel del Monte attraverso la degustazione guidata dei vini DOC e degli oli ricavati dalle cultivar autoctone.

Antonio Caputo e Maria Teresa Pellegrino illustreranno le peculiari caratteristiche dei vini e degli extravergini soffermandosi sugli aspetti tipici e distintivi delle produzioni con riferimento anche alla storia e alla cultura di un territorio noto al mondo intero per la bellezza del castello fatto costruire dall’imperatore Federico II di Svevia nel XIII secolo.

Clou della serata di mercoledì a Glasgow, la cena a base di specialità tipiche e di piatti della cucina del territorio.

«Sono molteplici i motivi - ha sottolineato Pinuccio Marmo, Presidente della Strada dei Vini DOC Castel del Monte – che hanno suggerito la nostra partecipazione all’iniziativa in Scozia. Il respiro internazionale dell’evento consentirà di aprire una vetrina prestigiosa sui nostri produttori con l’opportunità di far conoscere all’estero le peculiarità di vini che ormai si impongono per la loro qualità all’attenzione dei consumatori e dei professionisti della ristorazione. Sono segnali positivi che vanno sorretti con progetti di valorizzazione facendo leva anche sugli aspetti emozionali presenti in un territorio ricco di storia e di tradizioni».

Anche Nunzio Liso, Presidente della Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte ha espresso la sua soddisfazione per la partecipazione alla rassegna scozzese.

«Siamo grati all'Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo per l’invito e siamo grati ai nostri produttori che vi hanno risposto conmeritorio slancio. Il loro olio sarà presente in Scozia, dove la popolazione non utilizza abitualmente l’extravergine. Ci troviamo, quindi, di fronte a una sfida stimolante che ci impegna ad adottare incisive azioni strategiche per avviare il posizionamento del nostro extravergine anche su tali mercati. L’evento rappresenta anche unimportante momento di promozione dei nostri luoghi, custodi di un sapere antico, di conoscenze secolari, di tradizioni che si tramandano di generazione in generazione e che perpetuano e descrivono al meglio i tratti identitari del territorio. In tal senso sono significative le adesioni del Consorzio della burrata di Andria e della Condotta delle Murgedi Slow Food».

IL PROGRAMMA

EDIMBURGO

martedì 20 novembre

h 18 – 21

The Principal Hotel, George Street

CASTEL DEL MONTE: LE STRADE DELL’OLIO E DEL VINO

Presentazione e promozione dei vini DOC Castel del Monte e degli oli della Strada dell’Extravergine d’oliva Castel del Monte. A seguire, degustazione di vini, di olio extravergine d’oliva e delle specialità tipiche del territorio di Castel del Monte e di Andria.

GLASGOW

mercoledì 21 novembre

h 17.30 – 18.30

Eusebi Deli

CASTEL DEL MONTE: LE STRADE DELL’OLIO E DEL VINO

Presentazione e degustazione dei vini DOC Castel del Monte, degli oli della Strada dell’Extravergine d’oliva Castel del Monte e delle specialità tipiche del territorio di Castel del Monte e di Andria.

h. 19.30 – 21.30

A CENA CON FELICE SGARRA DA EUSEBI DELI

Giovanna Eusebi ospita la cena diretta dallo chef stellato Felice Sgarra del ristorante Umami di Andrialive