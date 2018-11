Vite invisibili e senza voce

Invisibili e senza voce, i bambini implorano di essere riconosciuti e diventare reali.



Ieri, 20 novembre, ricorreva la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita per ricordare la data in cui, nel 1989, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Attraverso la Convenzione, si riconosce in un unico trattato l’intera gamma dei diritti civili politici, economici, sociali e culturali dei bambini, elevandoli a tutti gli effetti a soggetti di diritto e promettendo loro di poter crescere con pari opportunità ed esprimere il loro pieno potenziale.

Sono trascorsi quasi 30 anni dall'approvazione del trattato sui diritti umani più ratificato della storia, eppure i numeri sulla situazione dei bambini nel mondo ci restituisce una fotografia impietosa. Un bambino muore ogni cinque secondi. È questa la triste media che caratterizza le morti premature nel mondo, spesso per cause prevenibili legate alla malnutrizione o alla difficoltà di accesso alle cure.

Le stime sulla mortalità dei bambini arrivano da un rapporto dell’Unicef, che insieme all’Oms, la Divisione delle Nazioni Unite per la popolazione e il gruppo Banca Mondiale, rivela come nel 2017 siano morti circa 6,3 milioni di bambini sotto i 15 anni.

Secondo questi dati, circa 5,4 milioni di bambini, ogni anno, muoiono prima di aver compiuto il quinto anno di età a causa di malattie facilmente curabili e prevenibili, di cui quasi la metà perdono la vita per cause legate alla malnutrizione. Le condizioni di vita dei minori sono particolarmente gravi nelle zone fragili o affette dai conflitti, dove attualmente vivono 350 milioni di minori che nella vita quotidiana incontrano spesso ostacoli enormi circa l'accesso al cibo, all'acqua pulita o alle cure mediche.

Soltanto nello Yemen, a più di tre anni e mezzo dall'escalation delle violenze, più di 5 milioni di bambini stanno soffrendo la carenza di cibo, 1 minore su 2, nel Paese, soffre di malnutrizione cronica e più di 400.000 sotto i 5 anni sono affetti da malnutrizione acuta grave. In Siria, allo stesso modo, più di 13 milioni di persone hanno ancora bisogno di assistenza umanitaria e quasi 2.400 bambini con meno di 5 anni rischiano di morire entro fine anno per cause legate alla malnutrizione.

Più in generale, solo nei paesi dell’Africa sub sahariana è avvenuta la metà di tutte le morti sotto i 5 anni, ovvero un bambino su 13, mentre il maggior peso sulla bilancia, in termini assoluti, proviene dall’Asia meridionale, che conta il 30% delle morti. Anche l'accesso all'istruzione, nelle aree sferzate da guerre e violenze, è fortemente messo a rischio. Lo dice chiaramente quel dato che parla di 303 milioni di bambini e giovani nel mondo tra i 5 e i 17 anni che non vanno a scuola, un bambino su tre, 104 milioni quelli che vivono in paesi colpiti da conflitti o disastri. Il rapporto Unicef “Un futuro rubato: giovane e fuori dalla scuola” mostra che 1 bambino su 5 tra i 15 e i 17 anni, che vive in paesi colpiti da conflitti o disastri, non è mai entrato in una scuola e 2 su 5 non hanno mai completato il ciclo di istruzione primaria. In molti casi, in tali contesti bambini e ragazzi perdono irrimediabilmente la propria infanzia anche perché costretti a lavorare per mantenere le proprie famiglie: i bambini che vivono nelle aree di conflitto hanno infatti il 77% in più di probabilità di essere coinvolti nel lavoro minorile rispetto alla media globale.

Nei Paesi in via di sviluppo, in particolare, 1 bambino su 5 è in condizioni di povertà estrema. Una piaga, del resto, che non lascia immune nemmeno l’Italia dove 1,2 milioni di bambini e adolescenti vivono in condizioni di povertà assoluta con gravi ripercussioni sul loro futuro. Sono oltre 575 milioni le bambine e adolescenti che vivono in contesti caratterizzati da gravi di discriminazioni di genere, 12 milioni le spose bambine ogni anno e 7,8 milioni le adolescenti che diventano madri precocemente, con gravi rischi sulla loro salute e su quella dei loro bambini.

Per più della metà dei bambini al mondo, la possibilità di vivere l'infanzia che meritano, e alla quale semplicemente hanno diritto, continua ad essere solo un lontano miraggio e ogni giorno, sulla loro pelle, devono fare i conti con le conseguenze disastrose dei conflitti, della povertà o delle discriminazioni. Se il grado di civiltà di una Società si misura da come tratta tutti i suoi bambini, la nostra può certamente dirsi lontana dal riconoscimento universale di quei diritti minimi sanciti dalla Convenzione firmata 30 anni fa.

Una Società che divide l'Umanità tra bambini di serie A e bambini di serie B, dove la fortuna di essere nati ad una certa latitudine piuttosto che ad un'altra possono ancora fare la differenza, letteralmente, tra la vita e la morte.