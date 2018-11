Sono in corso in questi giorni i lavori di sistemazione del piano viabile in piazza Duomo e Via Museo del Confetto.

I lavori, effettuati dagli operatori della Multiservice riguardano la riqualificazione del sottofondo stradale e la messa a quota di basole rimosse e nuove.

Le basole sostituite sono in pietra naturale e si armonizzano all'architettura del luogo. L'ultimazione dei lavori avverrà entro la fine del mese in corso. Lo stesso lavoro è stato effettuato in via Annunziata, mentre in via Mattia Preti gli operatori della Multiservice stanno terminando i lavori di riquotamento della pavimentazione in betonelle dei marciapiedi, a seguito di avvallamenti provocati dalle radici degli alberi.