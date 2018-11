Il parco Cardinale Ursi (zona Inps) uno dei più grandi della città federiciana si arricchisce della presenza di 50 alberelli di melograno e di paulonia, generosamente offerti alla Città dall'Arif (Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali) e dal Rotary Club di Andria "Castelli Svevi".Gli stessi sono stati piantumati oggi, in occasione della festa dell'Albero, che si celebra come ogni anno il 21 novembre, alla presenza della comunità scolastica dell'I.c. Jannuzzi-Di Donna.

Una cerimonia che si è avvalsa della preziosa collaborazione del Comando Regione Carabinieri Forestali “Puglia” che ha voluto rimarcare, con la presenza di una numerosa delegazione capitanata dal Maggiore Giuliano Palomba, che il corpo dei Carabinieri Forestali non si occupa soltanto di contrasto all'abusivismo in tema ambientale o di lotta agli incendi, ma si interessa altresì di una diffusione della cultura della legalità ambientale e di tutela del territorio e del paesaggio e lo ha fatto, oggi, rivolgendosi ad un pubblico speciale: gli alunni della Jannuzzi Di Donna che hanno allietato la cerimonia con canti e racconti legati allo studio di alcune varietà di flora che caratterizza il nostro territorio.

La presenza di alberi nei centri urbani contribuisce al miglioramento del vivere sociale, per questo vanno tutelati e curati, lo sa bene l'assessore all'Ambiente, l'avv. Luigi Del Giudice che si è detto soddisfatto dell'assegnazione, a seguito di avviso pubblico, di quasi tutti i parchi cittadini alle associazioni locali che si prenderanno appunto cura degli stessi al fine di permettere a tutti i cittadini di poterne usufruire nel migliore dei modi e preservarne la loro inestimabile bellezza.

Sensibilizzare, dunque, ed educare le nuove generazioni al rispetto degli alberi, delle risorse naturali e più in generale dell’ambiente, anche in relazione ai cambiamenti climatici causati proprio dall’utilizzo incontrollato delle risorse. E' questo il messaggio lanciato alla comunità scolastica e a tutti i presenti affinché maturi la consapevolezza che l'ambiente in cui viviamo è il nostro mondo e in quanto tale merita rispetto.