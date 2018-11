Giornata internazionale dei diritti dei bambini, il centro ″Arborea″ ospita Ludovico Abbaticchio

Il Centro di Ascolto per le Famiglie e Sostegno alla Genitorialità "Arborea" di Andria, al fine di celebrare la giornata internazionale dei diritti dei bambini, organizza un incontro rivolto alle famiglie, che si terrà venerdì 23 novembre al chiostro di San Francesco alle ore 18.00. Sarà l’occasione per approfondire, grazie al gentile contributo del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Puglia, Dott. L. Abbaticchio, il diritto al gioco dei bambini con mamma e papà.

Seguirà un momento ludico tra genitori e bambini a cura di Luciana Sgarra, animatrice del Centro Famiglie Arborea.

Per info: info@centrofamigliearborea.itTel 0883 566158 – 0883 591313