Oggi sulle vetrine dello store LUCA BERTELLI Uomo, in Via Duca di Genova n° 41 è apparsa una scritta inequivocabile “Black Friday? No, grazie” completamente contro tendenza rispetto a tutte le iniziative promozionali che si stanno realizzando durante questa settimana di novembre.



Abbiamo chiesto al direttore commerciale del brand LUCA BERTELLI, il dott. Giovanni Giuliano perché la scelta di non aderire al Black Friday?

Nello Store LUCA BERTELLI UOMO non saranno applicati sconti durante il Black Friday, in quanto non rientra nella nostra filosofia di Brand e nella nostra strategia di retail marketing.

Ci spieghi meglio

Il Black Friday è legato ad una festività "il giorno del Ringraziamento" prettamente americana, pertanto non capisco perché dobbiamo importare iniziative che non hanno nulla a che fare con la nostra cultura e la nostra storia. Inoltre, confonde il cliente, danneggia il Brand rendendo instabile il valore percepito e prende in giro il consumatore finale mancandogli di rispetto.

Perché il Black Friday non rispetta il consumatore finale? D'altronde si tratta di sconti e si sa, sono sempre ben accetti dal consumatore!

Può sembrare un paradosso ma in realtà è proprio così, chi gestisce il Black Friday manca di rispetto innanzitutto a coloro che hanno acquistato un capo full price nei due mesi precedenti l'evento, inoltre, spesso, si prende in giro anche il consumatore che acquista durante il black friday offrendogli promozioni su prodotti realizzati appositamente per tale occasione, con strategie di prezzo studiate a tavolino. In pratica Sconti "illusori" e non "reali". Nella nostra strategia di vendita, invece, puntiamo ad una politica di prezzi onesti tutto l'anno: "Every day, Right Price", per dirla anche agli americani! Una politica che meglio rispecchia la storia ed i valori dell'azienda LUCA BERTELLI che da oltre 40 anni, con serietà ed onestà, continua a produrre collezioni uomo 100% Made in Italy.

Viviamo un periodo di forte difficoltà, molte attività chiudono, il black friday non pensi sia una buona occasione per dare ossigeno alle stesse?

Sicuramente no! Iniziative promozionali come la settimana del "black friday" o la "Mid season Sale" non aiutano le attività a superare la crisi anzi, in alcuni casi, peggiorano la loro situazione. Le politiche di prezzo rappresentano infatti soltanto una delle leve del marketing mix e neanche la più importante visto che c'è sempre qualcuno che vende ad un prezzo inferiore. Noi teniamo a precisare che le strategie di marketing oneste debbano concentrarsi sul prodotto, sul canale di distribuzione e sulla promozione non illusoria.

Come combattere allora la crisi?

Bisogna capire che oggi il consumatore è cambiato dal punto di vista sociologico, generazionale e comportamentale. Viene bombardato di informazioni e secondo recenti studi riesce a ricordare solo l'8% di quello che legge, il 20% di quello che vede e l'80% delle esperienze personali vissute. Bisogna partire da qui: far vivere al cliente la migliore esperienza personale, ogni qual volta entra in contatto con lo Store. Non bisogna massificarsi ma diversificarsi, essere unici ed irripetibili nelle proposte rivolte al proprio cliente target. I giochetti mentali legati a sconti illusori mortificano il mercato. Il bello è incondizionato!