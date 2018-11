25 novembre: le iniziative proposte dal CAV RiscoprirSi

Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita nel ’99 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Anche quest’anno il Centro Antiviolenza RiscoprirSi… propone nella Città di Andria diverse attività di sensibilizzazione in collaborazione con le varie realtà territoriali

Dopo il successo della Marcia Rosa per le Amiche tenutasi domenica 18 novembre, alle ore 9, presso le vie del centro cittadino, organizzato dall’Associazione Le Amiche per le Amiche, insieme al CAV RiscoprirSi…, con il Patrocinio della Città di Andria, Assessorato ai Diritti ed all’Equità Sociale e Assessorato alla Cultura, in collaborazione con varie associazioni andriesi e del territorio limitrofo; le attività di sensibilizzazione promosse proseguono con la realizzazione di presidi informativi e di counselling nei giorni 23 - 24 e 25 novembre, fasce orarie 10:00-12:00 e 18:00-20:00, presso l’Info Point dell’Ipercoop di Andria.

Inoltre, venerdì 23 novembre, alle ore 18:00, presso il Punto Seminar Libri dell’Ipercoop, il CAV RiscoprirSi… organizza la presentazione del libro “Volevo solo amore” con la partecipazione dell’autrice Anna Ieva, mentre domenica 25 novembre, alle ore 16:00, si terrà un momento di sensibilizzazione allo Stadio Degli Ulivi, all’inizio della partita Fidelis Andria – Gragnano, in collaborazione con i giocatori e con la Società Sportiva Fidelis Andria 2018.

Tutte le attività previste sono realizzate in collaborazione con l’Associazione Le Amiche per le Amiche, la Sater s.r.l. Impresa Sociale e la Coop. Insieme e rientrano nella campagna di sensibilizzazione nazionale “Noi ci spendiamo e tu?” promossa dalla Coop. Alleanza 3.0 e che vede collaborare gli Ipercoop presenti in tutta Italia con i centri antiviolenza territoriali prevendendo anche una quota degli incassi sui prodotti a marchio Coop delle giornate in cui si realizza la Campagna, venga devoluto ai centri antiviolenza.

Si informa altresì che sempre in questi giorni il Centro Antiviolenza “RiscoprirSi…” ha sottoscritto la Convenzione con la Città di Andria, per la realizzazione del nuovo Programma Antiviolenza SFERA, finanziato dalla Regione Puglia e cofinanziato dalla Città di Andria, a sostegno delle varie attività di sensibilizzazione e contrasto alla violenza maschile sulle donne.

La Presidente, dott.ssa Patrizia Lomuscio, commenta “A fronte della fatica di queste ultime settimane passate ad organizzare i vari eventi, oltre che le attività quotidiane, sono oggi a condividere la mia soddisfazione per ciò che sta accadendo nella nostra Città in termini di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne. Moltissimi sono gli enti che partecipano alle attività anche quest’anno, tutti con molto entusiasmo e impegno civico, moltissime le persone che ci accompagnano in questo lungo e faticoso percorso, uomini e donne insieme! Ringrazio dunque tutti e tutte per la collaborazione e il sostegno. Un ringraziamento speciale all’amministrazione comunale e ai tecnici per la sensibilità e per il riconoscimento che ogni giorno ci dimostrano verso ciò che facciamo”.