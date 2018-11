Violenza sulle donne, due storie di quotidiana brutalità

Denise, Federica, Roberta, Lucia, Maria, Vanessa. Sono solo alcuni dei nomi delle donne uccise dall’inizio di quest’anno. Una vittima ogni due giorni, ogni giorno conosciamo una nuova vittima, vediamo il suo volto sorridente nelle vecchie foto, ascoltiamo distrattamente la sua storia. I social network sono invasi di post di solidarietà, soprattutto di sdegno, ma le parole non servono se non accompagnate da gesti veri e forti.

L'abitudine a patire violenze, soprusi, botte, odio e quel senso del possesso che rende ciechi mariti, fidanzati, amanti ha fatto sì che i casi di femminicidio in Italia siano costantemente in aumento. Ma come è possibile che nel nostro paese sia ancora così forte, radicata, una mentalità tanto primitiva, patriarcale, che configura il rapporto di coppia in termini di controllo esclusivo bandendo la fiducia e il rispetto reciproco?

Anche il lessico, le parole, sono eloquenti, tanto che in molti non ci fanno caso: "Sei isterica", detto a una donna che è semplicemente arrabbiata; "sei un maschiaccio", detto a una bambina che ama giocare a calcio anziché danzare; "sei una femminuccia", detto a un bambino che piange; la donna che lavora fuori casa non è una buona madre mentre l’uomo che lavora è sempre un ottimo padre. L’uomo è quello forte, rude, mentre la figura della donna rimane quella dolce, calma e paziente. Dobbiamo sdoganare queste convinzioni! Il nostro ordinamento giuridico è stato, del resto, impregnato a lungo di disvalori considerati “valori insopprimibili” e di un “immaginario patriarcale”.



Vogliamo raccontarvi due storie, giunte negli scorsi mesi in redazione: per questioni di privacy cambieremo i nomi dei protagonisti, ma le vicende sono crudamente reale e vogliono farci riflettere in prossimità della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

«Mi chiamo Anna e sono una stupida. Ho sempre vissuto con mia madre ma da circa un anno sto a casa del mio compagno, se cosi si può chiamare. Ogni tanto lascio la casa dei miei suoceri per rifugiarmi da lei, da mia madre, per sfogarmi un po'.

Michele, il mio fidanzato, si arrabbia sempre ed è gelosissimo: io non posso avere un profilo facebook, non posso indossare gonne o capi scollati perché se no poi gli altri mi guardano, non posso uscire con le amiche e sto sempre rinchiusa in casa. Però sono sicura che lui mi voglia bene, è che ha i suoi difetti. Io sono una stupida, lui lo dice sempre, anche se mi sono diplomata col massimo dei voti. Da qualche giorno ho cominciato a pensare che forse un maltrattamento inizia così, la prima volta che ti chiamano "stupida" perché hai cercato di contattare un'amica per parlare e il tuo fidanzato ti ha "beccata". Comunque lui dice che ci sposeremo e andremo a vivere per conto nostro e faremo tanti figli e li cresceremo con sani valori. Io ci credevo ma da qualche giorno inizio a vacillare. Forse è vero che sono una stupida».

«Vorrei che pubblicaste questo mio sfogo: ho avuto da un annetto un bambino e ho fatto amicizia con alcune mamme ricoverate con me in ospedale. Vorrei tanto aiutare una di loro che secondo me subisce un vero e proprio maltrattamento: praticamente, per la gravidanza, ha preso circa 25 kg che ora non riesce a smaltire. Mi racconta che sia il marito che la suocera stanno sempre a sminuirla e deriderla: addirittura ha sentito il marito definirla "una balena". Lei è molto depressa, si sforza di dimagrire per piacere di nuovo al marito ma non ce la fa. Ho provato tante volte a spiegarle che dovrebbe parlare apertamente col marito, ma non se la sente. Proprio ieri mi ha detto che, durante una lite per un motivo futile (tipo l'acqua frizzante che, fuori dal frigo, era a temperatura ambiente e non fredda), il marito ha iniziato a urlarle contro di tutto e ha fatto il gesto di alzarle le mani, ma senza poi picchiarla. Poi è uscito e non è tornato a dormire, solo stamattina si è presentato a casa come se nulla fosse. E hanno pure una bambina di 1 anno!».

Pubblichiamo queste due brevi storie perché siamo sicuri che alcuni lettori penseranno: "Eh, che esagerazione, non sono queste le violenze!".

No, queste sono violenze. La violenza nasce nella sopraffazione della libertà, di un desiderio legittimo, della personalità altrui. Oltre a consigliare a queste donne di rivolgersi a specialisti per farsi aiutare, vorremmo che tutti riflettessero su quanto possa essere labile il confine tra "normalità" e patologia.

Nella nostra "civilissima" Italia e nella nostra "civilissima" Andria, la violenza tra le mura domestiche è più diffusa di quanto non si immagini.