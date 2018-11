Discarica San Nicola La Guardia ammessa a finanziamento di 5.800.000 euro

Andria ammessa al finanziamento di 5.800.000 per le misure di prevenzione della discarica comunale San Nicola La Guardia.

È di quasi 5.800.000 euro il finanziamento per le misure di prevenzione riguardanti la discarica comunale San Nicola la Guardia. È quanto riportato nelle determina dirigenziale n° 279 del 15 novembre scorso, pubblicata dal Settore Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia.

Il Comune di Andria, infatti, in seguito ad Avviso di pubblica selezione riguardante la Misura 6.2 Asse IV P.O.R. Puglia FESR FSE 2014/2020, ha presentato progetto e istanza di finanziamento per le misure di prevenzione e sicurezza in riferimento alla discarica comunale San Nicola La Guardia.

La Commissione tecnica di valutazione, dopo le opportune verifiche, ha ritenuto valido e meritorio il progetto ammettendolo al finanziamento.

«È grande la soddisfazione per lo straordinario risultato raggiunto – ha commentato Luigi del Giudice, assessore alle Politiche per l’Ambiente e la Qualità della vita – perché ci consentirà di procedere ad interventi significativi per la bonifica e la messa in sicurezza della discarica comunale a tutela della qualità ambientale e della salute dei cittadini.

Mi preme ringraziare – continua Del Giudice – quanti hanno consentito, nella continuità amministrativa, il raggiungimento di un obiettivo fondamentale e strategico, in primis tutti i collaboratori del Settore Ambiente e Lavori Pubblici sapientemente coordinati dall’ing. Quacquarelli.

La salubrità del territorio e la sostenibilità dei depositi controllati dei rifiuti solidi urbani rappresentano una delle priorità della nostra azione politica. Continueremo a migliorare i piani di sorveglianza e di controllo sui parametri chimico-fisici e idrogeologici per garantire tutta la Comunità andriese.

Anche ai cittadini – conclude Del Giudice – chiediamo di porre maggiore attenzione nella raccolta differenziata dei rifiuti e di indirizzare sempre più i comportamenti a maggiore senso civico, per esempio, non abbandonando i rifiuti per le strade.