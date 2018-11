Unibat: «Estendere l’esenzione dal pagamento della Tosap agli altri esercizi commerciali»

Estendere l’esenzione dal pagamento della Tosap agli altri esercizi commerciali, oltre che agli ambulanti: è questa la richiesta inoltrata da Unibat al Sindaco, alla Corte dei Conti, all’Autorita garante della concorrenza e al Garante del contribuente.

«Premesso che il comune di Andria si appresta ad approvare in Consiglio Comunale il Piano di Riequilibrio Finanziario al fine di sottoporre il medesimo a successiva approvazione da parte della Corte dei Conti;

- che le informazioni divulgate da esponenti della medesima Amministrazione Comunale indicano l’esenzione dal pagamento della Tosap da parte degli ambulanti del mercato settimanale del lunedì;

- che, qualora tale esenzione fosse legittimata, si ritiene opportuno che ciò venga previsto anche per altre Categorie di Commercio e Pubblici esercizi quali, ad esempio: bar, ristorante, pizzeria ed esercizi con occupazioni esterne di suolo pubblico con dehors o di altra natura;

Al fine dunque di parificare le condizioni d’impresa e garantire il giusto equilibrio tributario ci rivolgiamo alle Autorità destinatarie della presente affinché di esprimano e prevedano, valutata idonea documentazione ed atti depositati al comune di Andria, che il regime di esenzione totale, in applicazione dei principi enunciati e adottando i relativi provvedimenti da inserire già nel Piano di Riequilibrio Finanziario in corso di approvazione, venga esteso anche alle Categorie indicate in oggetto, con sede legale ed operativa nella città di Andria».