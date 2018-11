Natale insieme 2018, al via gli eventi

Parte il programma di un Natale ricco di spettacoli, concerti, rappresentazioni del presepe vivente e concorsi per coinvolgere la città e rivivere lo spirito di solidarietà e condivisione. Tutto nasce dall’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Andria che, il 15 ottobre scorso, ha pubblicato una manifestazione di interesse a cui aderivano tante associazioni desiderose di dare il proprio contributo all’organizzazione di un Natale ricco di eventi e di iniziative, un Natale in cui ad Andria, non mancheranno: La Casa di Babbo Natale, il Palaghiaccio, il Trenino della felicità, le Luminarie, il Baby parking per i più piccini, le Letture animate, l’Animazione per le strade del centro, Concerti, Spettacoli, Eventi enogastronomici, Mostre, Flash mob, Casette per l’artigianato locale, Premi di Riconoscimento per eccellenze andriesi, Cori e Canti natalizi.

Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia creata tra l’Assessorato alla Cultura e Turismo, le Associazioni e la Confcommercio delegazione di Andria, sinergia che ha prodotto un calendario competitivo rispetto a quello presentato anche dalle città limitrofe.

Dichiara l’Assessore alla Cultura e Turismo, Avv. Francesca Magliano: «Sono soddisfatta ed entusiasta perchè la nostra città sarà protagonista nel nostro territorio nel periodo natalizio con un’organizzazione unica che ci ha visti promotori del raccordo di una nuova rete di soggetti protagonisti di un rinnovamento culturale e turistico. Il programma non avrà oneri per le casse comunali in quanto ogni associazione si è adoperata per cercare risorse private. Andria si dimostra dunque una città innovativa, fucina di energie e risorse, ecco perchè a Natale insieme si può. La missione dell’assessorato è quella di accendere un faro sulla nostra città che deve diventare meta sempre più ambita anche a livello turistico».

Si parte sabato con l’apertura de La Casa di Babbo Natale in Via Corrado IV di Svevia n. 31 dalle ore 17,30 su iniziativa di Z&M Production con la direzione artistica di Sabino Matera e del Palaghiaccio in Piazzale Marinai d’Italia (zona ex Pretura). Domenica ci sarà l’accensione delle luminarie grazie alla sinergia tra Confesercenti Andria, l'associazione le Vie del Centro e Confcommercio Andria