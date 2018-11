Montaruli: «In nome del pre-dissesto finanziario si raggira la norma sui blocchi tariffari»

«In tutta Italia, in tutti quei comuni ben amministrati, anche per l’anno 2018 è stato decretato lo stop all'aumento di imposte e tasse negli enti locali - commenta Savino Montaruli, Unimpresa Bat - . Il blocco degli aumenti dei tributi è stato sancito dall'articolo 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018. Le amministrazioni locali non potranno dunque incrementare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015. Un provvedimento che prevede, tra l’altro, che i comuni non possano istituire nuovi tributi, con la sola eccezione dell'imposta di soggiorno. Sono escluse dal blocco la Tassa Rifiuti e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale, come il canone occupazione spazi e aree pubbliche e il canone idrico.

La “disinvolta” dichiarazione del pre-dissesto del comune di Andria è un provvedimento gravissimo - continua Montaruli - adottato dal consiglio comunale che spero si sia reso conto della delicatezza della situazione che si è venuta a creare. Ancora più delicato sarà quello che accadrà il giorno 27 novembre prossimo quando si andrà all’approvazione, o meno, del Piano di Riequilibrio Finanziario predisposto dal professionista incaricato, con tutti i consiglieri comunali che si trasformeranno in carnefici, protagonisti in negativo della storica stangata mortale per la città federiciana. In merito alla tassazione locale con la dichiarazione di pre-dissesto finanziario il comune di Andria si è messo nella condizione di bypassare la norma, da noi fortemente voluta e sostenuta anche in sede governativa, che prevede il vincolo rappresentato dal “blocco” delle tariffe a quelle del 2015, come poi accaduto negli anni seguenti fino ad oggi.

Infatti il divieto di deliberare aumenti dei tributi non si applica per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis, D.Lgs. n. 267/2000, o il dissesto, ai sensi dell’art. 246 e seguenti dello stesso decreto. Nel caso di predissesto l'ente, al fine di assicurare il graduale riequilibrio finanziario “può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”. Nel caso di dissesto, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. Il comune di Andria, al contrario di quanto accade in tutti gli altri comuni italiani ben governati, potrà aumentare le tariffe relative a questi servizi ed ha previsto di farlo, ad esempio, con la Tosap, con conseguenze drammatiche su tutte le imprese del settore commercio della città di Andria: dai pubblici esercizi, bar, ristoranti, pizzerie, fino agli ambulanti, ai negozianti e a tutti coloro che pagano la Tassa di Occupazione Suolo Pubblico a vario titolo ma anche per il mondo dell’edilizia e di altri settori assoggettati a tale tassazione. Una mannaia che consentirà all’Ente, ed anche a coloro che succederanno a questa disastrosa amministrazione comunale, di continuare ad aumentare senza ritegno la tassazione altrove invece bloccata per legge.

Un’ulteriore umiliazione e riconferma del malgoverno cittadino con i Polisindacati, gli Ordini Professionali e un certo mondo associazionistico, in generale, silente ed annientato, impegnato ad allacciare le reti elettriche per illuminare il centro cittadino e far finta di nulla. Io non sono affatto sicuro che i consiglieri comunali della città di Andria, specie quelli più in contrasto con l’amministrazione di cui fanno parte ma anche i “soccorritori d’emergenza e d’occasione” siano disposti e disponibili, per non si sa bene quale amore non corrisposto, a votare questo drammatico ulteriore provvedimento posto che determinerebbe il sigillo finale alla condivisione di un disastro senza precedenti, che si riversa anche negativamente sulle future generazioni. Credo invece che i tempi siano maturi per il commissariamento dell’Ente comunale anche perché in questo modo il risparmio sarebbe reale non avendo più politici e alcuni inutili burocrati da “mantenere”, il cui ruolo, in fondo, con il (pre)Dissesto diverrebbe davvero poco significativo al limite dell’inutile. Andria, dunque, ancora una volta si distingue nel peggio vanificando il principio generale del contenimento della pressione tributaria adottato, invece, in tutti gli altri comuni ben governati e ben amministrati».