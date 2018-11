Informagiovani, non solo precarietà da 18 anni, ma ora si rischia la chiusura del servizio

Non crediamo sia ripetitivo ritornare a parlare di Informagiovani del Comune di Andria essendo trascorsi ben nove mesi da quando la stampa ed i mass media locali si sono occupati di questa triste vicenda che stanno vivendo sulla loro pelle i quattro dipendenti del servizio passati da dodici ore e mezza alla settimana ad appena due ore e mezza.

Brevemente ricordiamo che i quattro sfortunati lavoratori sono stati assunti dalla nuova cooperativa “Informa”, vincitrice della procedura concorsuale indetta dal Comune di Andria il cui bando di gara non prevedeva la clausola sociale, ovvero l’obbligo per la ditta vincitrice di assumere i quattro lavoratori già in servizio per le stesse ore che già prestavano.

ll Sindaco di Andria, Avv. Giorgino, com’è a tutti noto, si era impegnato ad aumentare la spesa destinata al servizio onde consentire agli sventurati quattro dipendenti di raggiungere almeno le dodici ore settimanali. Impegno mai onorato dal primo cittadino il quale, pur reiteratamente sollecitato anche dalla FP CGIL, non ha mai inteso né convocare le parti, né mantenere l’impegno di aumentare la spesa.

Sembra paradossale parlare di questi quattro poveri lavoratori in un contesto in cui il Vice Presidente del Consiglio e Ministro del Lavoro, On. Luigi Di Maio, grida ai quattro venti che la precarietà deve finire e non conosce queste situazioni che attendono di essere sanate, non fosse altro per non lasciare senza prospettiva futura quattro lavoratori dei quali due con seri problemi di disabilità.

«Eppure l’On. D’Ambrosio – scrivono i dipendenti -, autorevole esponente locale del Movimento Cinque Stelle, è un andriese e conosce bene la situazione venutasi a creare nel servizio Informagiovani .

Tuttavia, anche se la circostanza gli fosse sfuggita per i troppi impegni istituzionali, i responsabili andriesi del movimento (parliamo del gruppo consiliare) dovrebbero renderlo edotto di questa situazione ed intervenire presso il Sindaco di Andria per porre fine a questo stillicidio umiliante al quale siamo sottoposti quotidianamente».

Non va dimenticato che l’appalto scade il 31 dicembre prossimo e, poiché ad oggi non è stato adottato alcun atto di indizione della nuova gara né quello di proroga del servizio all’attuale appaltatore, i quattro malcapitati corrono il rischio che il 31 dicembre 2018 per gli altri sarà un giorno di festa, mentre per loro sarà il giorno più triste della loro vita in quanto vedranno svanire ogni loro possibilità di lavoro, oltre che cancellati 18 anni di impegno quotidiano verso l’informazione dei giovani.

Ma i quattro lavoratori fanno un’ulteriore considerazione: «il Presidente della Regione Puglia Emiliano che interviene quasi sempre in soccorso delle situazioni che vede in pericolo posti di lavoro, perché non concede al Comune di Andria un contributo straordinario finalizzato onde consentire all’Ente di aumentare la spesa e, quindi, prorogare il servizio con un maggiore monte ore settimanale almeno pari alle vecchie 12 ore ?

É di questi giorni la notizia che è stata festeggiata presso l’Ospedale di Trani la firma dei contratti per i precari della ASL BT alla presenza dello stesso Presidente Emiliano.

Ebbbene, noi dipendenti di Informagiovani di Andria siamo precari da ben 18 anni: quando festeggeremo non la firma del contratto a tempo indeterminato perché sarebbe solo una utopia, ma almeno l’inizio del nuovo anno con 48 ore settimanali ?

Perché il Consigliere Regionale Dott. Sabino Zinni, capogruppo della Lista Emiliano, non si rende latore del presente messaggio e/o richiesta al Presidente Emiliano, tanto generoso nel soccorrere chi viene a trovarsi in queste situazioni di grave disagio?».

I quattro lavoratori credono ancora nelle istituzioni per cui si aspettano da esse una risposta concreta che li metta in condizione di serenità e, soprattutto, che diano loro una risposta nel consentire il prosieguo del rapporto di lavoro.

Inoltre non vorrebbero che, con la delibera del predissesto che il Consiglio Comunale di Andria si appresta ad approvare, fosse dichiarata anche la loro “estinzione occupazionale”.