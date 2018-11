La comunità scolastica della ″Dante Alighieri″ porge l'ultimo saluto al Preside Cannone

É venuto a mancare ieri l'ex Dirigente della scuola media "Dante Alighieri", già Ottavo gruppo, Domenico Cannone: amato dai docenti e dagli studenti, si è spento a 70 anni.

Proprio i docenti della scuola hanno raccolto alcuni ricordi su di lui, scherzosi e venati di malinconia: oggi pomeriggio alle 16 presso la chiesa dell'Immacolata saranno queste le parole con cui lo saluteranno.

«Non c’è docente che sia passato dall’Ottavo Gruppo negli anni della dirigenza Cannone che non ricordi con un sorriso un omone burbero con i baffi, dall’umorismo “rosso” … un po’ di sinistra, un po’ no.

Un bastone da passeggio per accompagnare gli alunni all’ingresso, un megafono per chiamarli tutti per nome, l’interfono per annunciare circolari e festeggiare gli alunni vincitori di gare e concorsi, i “pizzini” per comunicare le ore di supplenza ai malcapitati docenti, un ufficio di presidenza disordinato, il tintinnio delle chiavi nei corridoi e il vocione tonante che intimava al “cambio veloce”. La scuola del preside Cannone era così: genuina.

Certo, non era ancora la scuola delle competenze, super tecnologica, della corsa alle iscrizioni e degli open day. Cannone non era un dirigente manager e quella non era la “Buona Scuola”… ma era una Scuola buona, umana, del senso del dovere a prescindere dalle richieste del dirigente, del giuramento dei docenti sul Tricolore e sulla Costituzione a conclusione dell’anno di prova.

Chi è passato dall’Ottavo Gruppo in quegli anni sicuramente ha portato con sé il senso di grande responsabilità verso questo nostro mestiere, la dedizione verso una professione così appassionante, la schiettezza nell’espressione delle proprie idee, il saper essere riferimento per i propri alunni sempre e comunque.

Non c’è docente che non abbia bisticciato con lui e che non abbia poi stemperato i toni della discussione grazie a quella sua inconfondibile ironia. Abbiamo riso tanto, proprio come succede tra genitori e figli! Da ieri mattina quei docenti e tanti ex alunni dell’Ottavo Gruppo si sentono un po’ orfani, con il cuore colmo di dolore ma anche risonante di gratitudine!

Buon viaggio, Preside!

I tuoi docenti»