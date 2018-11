Questa sera alle ore 19,30 presso la Chiesa parrocchiale Madonna della Grazia, via Mons. Giuseppe Ruotolo /già contrada Martinelli, si terrà una Conferenza pubblica sul Tema: “Adulti e fragilità affettive dei giovani”.

Relatore sarà il Prof. Michele Illiceto, Docente di storia e filosofia.

La Conferenza è aperta a quanti vivono la sfida educativa (Genitori, Docenti, Sacerdoti …)

«Scopo della Conferenza - commenta don Ettore Lestingi - è quello di aiutare il mondo degli Adulti nell’affrontare sfide sempre nuove che emergono da un mondo giovanile realmente incapace di gestire da solo risorse e problematiche inerenti alla giovane età.

Saranno toccati argomenti molto delicati come: la fragilità affettiva dei figli di separati, l’omosessualità, il bullismo come forma di ribellione a se stessi, l’accettazione di un corpo che cambia …

Pertanto è bello cogliere l’occasione per creare una sinergia di interventi per aiutare i nostri giovani ad affrontare con serenità situazioni inaspettate e formare gli adulti ad un approccio paterno e non giudicante verso giovani dalla personalità “in fieri”.