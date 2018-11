​“Salva la tua lingua locale”: spiccano i riconoscimenti anche alla Pro Loco di Andria

La giuria del premio letterario nazionale “Salva la tua lingua locale” ha decretato i vincitori della sesta edizione. Assegnate anche le menzioni ad associazioni Pro Loco per la diffusione del Premio “Salva la tua lingua locale” e il premio speciale della giuria. L’appuntamento con la cerimonia di premiazione è il 14 dicembre alle ore 10 nella sala Promoteca del Campidoglio a Roma; condurrà l’evento il giornalista Massimo Giletti, co-conduttrice Veronica Gatto.



Cinque le sezioni previste, tutte a tema libero, in uno dei dialetti o delle lingue locali d’Italia: poesia edita a partire dal 1° gennaio 2016; prosa edita (storie, favole, racconti, dizionari, rappresentazioni teatrali); poesia inedita; prosa inedita; musica (brano in dialetto Brani originali in dialetto e/o lingue locale e canti popolari della tradizione). Il premio è stato istituito dall’Unione Nazionale delle Pro Loco e da Legautonomie Lazio ed è organizzato in collaborazione con il Centro Internazionale Eugenio Montale e l’Ong “Eip-Scuola Strumento di Pace”.

“Salva la tua lingua locale” ha ricevuto il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e un premio di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.

Dando continuità alla scelta compiuta nella scorsa edizione al fine valorizzare al meglio il lavoro svolto dagli studenti la premiazione della sezione Scuola avverrà il 21 febbraio 2019: a curarne la supervisione la presidente della Ong “Eip – Scuola Strumento di Pace”, Anna Paola Tantucci.

Per la Puglia due le partecipazioni da segnalare: Gerardo Strippoli, coratino, è risultato finalista per la sezione “Poesia inedita”, mentre la menzione speciale per la diffusione del Premio “Salva la tua lingua locale - edizione 2018” è andata alle Pro Loco di Castellana Grotte, Andria, Carovigno, Crispiano, Lama e le sue contrade, Stornarella, Leuca, Otranto, Palo Del Colle, San Pietro In Lama, Vico Del Gargano, Bisceglie e Ginosa.

Questi tutti i vincitori di questa edizione:

VINCITORI E MENZIONI

Premio Speciale della Giuria: Nevio Spadoni, Poesie 1985-2017, Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, Cesena, 2017, (dialetto romagnolo).

POESIA EDITA

1° Giovanni Tesio, Vita dacant e da canté, Centro Studi Piemontesi, Torino, 2017, (piemontese)

PROSA EDITA

Settore Etnolinguistico:

1° Alfio Lanaia, Di cu ti diciunu? Dizionario dei soprannomi di Biancavilla, Nero su Bianco Edizioni, (siciliano)

Settore Dizionari e Vocabolari:

1° Nicolò Seminara, Vocabolario gangitano-italiano, Ed. Creativamente, Nicosia (EN);

POESIA INEDITA

1° Innocenzo Nunziato Mazza (siciliano);

Tra i FINALISTI: Gerardo Strippoli (pugliese di Corato);

PROSA INEDITA

1° Filippo Di Giacomo (dialetto di Francavilla in Sinni, PZ);

MUSICA

1° Giovanni Calza (dialetto ferrarese);