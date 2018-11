Cambiamenti climatici in corso: «Clima d'odio contro i migranti»

“Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio.” (1Gv 4,1)

Spesso il mondo prende itinerari, che sono diversi e talvolta indifferenti alla prospettiva cristiana e valoriale, e il cristiano impegnato in politica con la sua posizione critica profetica ed evangelica dovrebbe diventare l’alternativa alla disumanità, alla corruzione, e rendere luce alle tenebre e speranza alle generazioni future. Tutto questo il politico cristiano cattolico potrebbe farlo solo se decidesse di smontare una falsa religiosità, fatta di riti e gestualità e soprattutto criticare una errata rappresentazione del credere, che la storia di uomini e donne ha reso possibile. Il politico cristiano nell’orizzonte della globalizzazione oggi ha il compito di squarciare il velo dell’ipocrisia e delle ingiustizie sociali ed evangelizzare per l’umanizzazione del mondo il contrario sarebbe solo un operare diabolico.

«L’abolizione dello status di protezione umanitaria, l’esclusione dei richiedenti asilo dall’accesso ai centri di accoglienza con l’obiettivo dell’inclusione sociale e la durata prolungata della detenzione nei centri di rimpatrio e negli hotspot -sono solo alcune delle previsioni del nuovo decreto su Immigrazione e Sicurezza del governo giallo/verde- minano alla radice i principi internazionali dei diritti umani e porteranno certamente a violazioni delle norme internazionali sui diritti umani».

Questo è il giudizio espresso da esperti per i diritti umani delle Nazioni Unite che hanno invitato il governo italiano a invertire la rotta rispetto alla decisione del 7 novembre scorso da parte del Senato di trasformare il decreto legge su immigrazione e sicurezza in norma.

Il decreto sicurezza è stato già approvato dal Senato e sono alte le probabilità che la Camera dei Deputati faccia lo stesso, ponendo anche la fiducia e quindi blindando e barricando il Decreto.

«Da quando è entrato in carica nel giugno 2018, il nuovo governo italiano ha attuato le misure anti-migranti su cui aveva basato la sua campagna», è quanto si legge nel parere diffuso dal Centro Regionale di informazione delle Nazioni unite (Unric).

Secondo i relatori speciali, ridurre a tal punto la protezione dei migranti in Italia aumenterà la loro vulnerabilità, esponendoli al rischio di cadere vittime di trafficanti e altri gruppi criminali in quanto impossibilitati a guadagnarsi da vivere attraverso vie lecite.

Rimuovere le misure di protezione per potenzialmente migliaia di migranti e limitarne la possibilità di regolarizzare la permanenza in Italia aumenterà la loro vulnerabilità agli attacchi e allo sfruttamento, oltre al rischio che finiscano in mano a “trafficanti e gruppi criminali”; in quanto per molti non sarà possibile guadagnarsi da vivere e soddisfare i bisogni primari e vitali attraverso vie lecite.

L’esclusione porta anche alla tensione sociale e all’insicurezza, che sono da mettere in conto e prevedere, mentre un approccio inclusivo andrebbe a beneficio non solo dei migranti, ma anche degli italiani stessi.

In un appello al governo italiano, gli esperti Onu hanno chiesto di: «rispettare i valori sanciti dalla Costituzione italiana e gli impegni internazionali sottoscritti», rivedendo le modifiche legislative in corso. Gli esperti delle Nazioni Unite, inoltre, hanno evidenziato come l’incremento di discorsi politici «durante l’ultima campagna elettorale, alcuni politici hanno alimentato un discorso pubblico che abbracciava spudoratamente la retorica razzista e xenofoba», discorsi che di fatto incitano “all’odio e alla discriminazione”. causando un’escalation di incidenti contro gruppi o individui sulla base della loro etnia, razza, o per il loro status di immigrati.

«Siamo anche preoccupati per le continue campagne diffamatorie contro le organizzazioni della società civile impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, così come per la criminalizzazione del lavoro dei difensori dei diritti dei migranti», hanno sottolineato, nella nota inviata al Governo italiano. Gli esperti delle Nazioni Unite ora attendono una risposta dal governo italiano.

L’unica possibilità che abbiamo è quella di riunirci come comunità e ricostruire la nostra umanità, dal basso, dalle radici della nostra anima, intessuta di sentimenti profondi. Serve l’amor di patria, ma ancora di più serve l’amore disinteressato per l’altro, per il diverso, lo straniero. Sono i sentimenti, che svelano ancora e sempre la voglia di lottare per la pace, per il dialogo, per il futuro.

Serve davvero una protesta civile, pacifica, mite di indignazione generale, nei confronti di questo sistema subdolo, che vuole minare la nostra quotidianità. Non possiamo abituarci in quanto cittadini europei a questo orrore disumano, che inizia dai governanti incapaci e collusi di trovare soluzioni alternative alla guerra e all’odio e finisce con movimenti politici estremisti, che creano consenso politico.

Non possiamo dimenticare, che siamo umani intrisi da un groviglio di emozioni, relazioni e ansie da renderci vulnerabili davanti a questo spettacolo di terrore e paura. In questo, l’umanità rimane ancora la più grande frontiera a cui dobbiamo approdare e poi attraccare per vincere, le onde dell’odio, della violenza e della guerra e costruire in divenire la polis della reciprocità e delle differenze».