Lotta all’AIDS, arriva anche ad Andria la campagna “Meet, Test & Treat” della Croce Rossa Italiana

Attualità

Volontari e operatori specializzati, insieme a medici e psicologi, saranno in piazza Duomo a partire dalle 19, per offrire a tutti la possibilità di effettuare i test di screening gratuiti per HIV e Epatite C