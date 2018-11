Park & Ride attrattivo con il trenino turistico

Park & Ride attrattivo quest'anno con un trenino turistico.

Parte infatti il pomeriggio del 1 dicembre e sarà attivo ogni fine settimana e festivi per il periodo natalizio sino al 6 gennaio, il servizio di Park & Ride attrattivo organizzato dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni di categoria del commercio ed il "Comitato vie del centro" ed "Esercenti del Centro Storico".

Da Largo Appiani verso il centro cittadino, cuore pulsante del commercio, e quindi verso il centro storico. «Una occasione in più - ha commentato l'ass. Pierpaolo Matera - per far conoscere Andria a chi viene da fuori e far vivere la nostra città nel periodo più bello ed attrattivo dell'anno».

Il servizio è a pagamento poiché gestito da privati. Il comune di Andria si è occupato di garantire l'apertura del parcheggio "gratuito" di Largo Appiani e della chiusura delle strade.