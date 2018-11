Lotta all’AIDS, arriva anche ad Andria la campagna “Meet, Test & Treat” della Croce Rossa Italiana

Test gratuiti, rapidi e anonimi per HIV ed Epatite C, in contemporanea, in oltre quaranta città d’Italia, tra cui Andria. Parte oggi, venerdì 30 novembre, la campagna “Meet, Test & Treat”, una tappa importante della strategia di riduzione del danno e nella lotta alle droghe e alle malattie sessualmente trasmissibili che la Croce Rossa Italiana sta portando avanti da anni, grazie anche al contributo dei Giovani CRI e di Villa Maraini, Agenzia nazionale per le tossicodipendenze della CRI, il cui inizio coincide con la Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS,.



L'obiettivo della campagna è quello di andare incontro alle fasce sociali emarginate e stigmatizzate, offrire il test gratuito, garantire accesso alle cure soprattutto ai più vulnerabili, seguendo la strategia dello screening mirato a gruppi di persone con comportamenti più a rischio come i tossicodipendenti, e sensibilizzare la popolazione su un tema troppo spesso dimenticato.



Si stima, infatti, che al giorno d’oggi circa un terzo delle persone che hanno contratto l’HIV non ne sia a conoscenza. L’Italia è al tredicesimo posto in Europa per nuove diagnosi di HIV e l’85,6% delle nuove infezioni sono attribuibili a rapporti sessuali non protetti.

La diagnosi precoce è, quindi, fondamentale. Volontari e operatori specializzati della Croce Rossa di Andria, insieme a medici e psicologi, saranno in piazza Duomo a partire dalle 19, per offrire a tutti la possibilità di effettuare i test di screening gratuiti per HIV e Epatite C, attraverso il prelievo capillare. I medici e gli operatori garantiranno il completo anonimato e risultati attendibili in soli dieci minuti. Nel caso in cui emerga un risultato positivo la persona sarà guidata in un percorso di accertamento e di eventuale cura.

Anche i Giovani CRI saranno impegnati in piazza Duomo con le attività legate alla campagna “Ama Bene. Ama Sano”. Grazie alla partnership con l’azienda LifeStyles Europe SAS verranno distribuiti a livello nazionale oltre 110mila preservativi maschili Primex e 340 femminili nei luoghi di aggregazione giovanile, insieme a materiale informativo sul corretto utilizzo del profilattico.

La campagna “Meet, Test & Treat” proseguirà per tutti i mesi invernali, durante i quali verranno eseguiti circa 8000 test per Hiv ed Epatite C e organizzate numerose attività di sensibilizzazione.