Brutta sorpresa per gli automobilisti questa mattina: via Bisceglie, infatti, è chiusa al traffico per lavori. Sul cartello si legge che l'arteria stradale è impercorribile nel tratto tra via Mozart e via Maraldo per un intervento dell'acquedotto pugliese.

Il fatto ha colto di sorpresa: numerose proteste di genitori e pendolari sono giunte in redazione. Ricordiamo infatti che proprio su via Bisceglie e nei suoi pressi (via Verdi, via Paganini) sono presenti diverse scuole.

Al momento non è indicato se i lavori dureranno solo per qualche ora o per più tempo.