Venerdì 30 novembre, presso la Scuola dell’infanzia “V. Saccotelli” di Andria, si è tenuta la Festa dell’albero. I bambini di 3, 4 e 5 anni delle due sezioni della scuola sita in via Firenze, accompagnati dalle loro insegnanti e da alcuni genitori, hanno accolto un nuovo “amico” nel loro giardino: un giovane albero di melograno della tipologia “dente di cavallo”.

A sostenere questa iniziativa, con la donazione dell’albero e l’intervento personale per la sua piantumazione, è stata l’Azienda agricola “Calì”, di Silverio Liso e Stefania Cannone, due giovani andriesi che, insieme a loro figlio Elio di poco più di un anno, hanno deciso di fare dell’agricoltura non solo un lavoro, ma una vera e propria scelta di vita, e della loro azienda non solo un luogo di produzione, ma una vera e propria casa, sita in viale dei Colli Sereni, lungo la strada che da Andria porta al Castel del Monte.

La mattinata, tra canti dedicati all’albero e un clima di gioiosa festa, ha visto coinvolti tutti i bambini che a turno, muniti di vanghe colorate, hanno realizzato la buca per la piantumazione del melograno, nei pressi del cancello di ingresso della scuola.

Da lunedì, quindi, tutti i bambini del “Saccotelli” potranno salutare il loro nuovo “amico”, dargli una carezza, ma soprattutto seguire la sua crescita, così come amorevolmente, ogni giorno, le insegnanti Enza, Grazia, Mariella e Sabina, insieme all’insegnante di sostegno Cristina e alle collaboratrici scolastiche Anna e Sabina, fanno con i bambini stessi.

Bambini e corpo docente hanno infine ringraziato Stefania dell’azienda “Calì” per il dono che hanno voluto fare, in linea con la loro idea di valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici, di rispetto della natura e di promozione dell’agricoltura eco-compatibile e sostenibile.