Prevenzione della Scoliosi: oggi l'incontro presso la Scuola Media “P. N. Vaccina”

Giunge al termine il ciclo di conferenze sulla Prevenzione alla Scoliosi dedicato ad alunni/e del primo anno delle Scuole Medie della Città di Andria, che ha visto, nei precedenti incontri un’ampia partecipazione e gradimento di alunni/e, genitori e docenti delle Scuole visitate.

Infatti lunedì 03 dicembre 2018 alle ore 16.30 presso la Scuola Media Statale “Padre Niccolò Vaccina” di Andria si terrà l’ultimo incontro.

Questo progetto rappresenta la prima tappa di un percorso formativo, fortemente voluto dalla Direzione Generale della Asl/Bt e dal Presidio Ospedaliero "Lorenzo Bonomo" di Andria, poiché lo stesso si divide in due fasi.

1.Effettuazione delle Conferenze sulla Prevenzione alla Scoliosi presso Scuole Medie della Città di Andria

2.Avvio di un programma di Screening gratuito, c/o UOC di Ortopedia dell’Ospedale di Andria dedicato agli alunni delle scuole visitate.

Perché parlare di scoliosi?

Perché è una patologia in costante crescita, sviluppatasi da una cattiva postura dei ragazzi che, se non corretta, potrebbe causare l'insorgere di gravi problematiche. In tal caso, il primo passo da compiere sarebbe quello di effettuare radiografie per meglio comprendere il tipo e il livello di gravità della scoliosi, oltre che delineare i vari aspetti di questa deformità della colonna vertebrale.

Inoltre può capitare agli stessi genitori di non notare la curva della schiena del proprio figlio. Il fatto che tutta una serie di controlli non vengano più eseguiti a scuola non facilita le cose.

La valutazione di uno specialista, effettuata secondo i protocolli di screening definiti a livello internazionale, può rivelarsi un utile strumento preventivo sia per dissolvere possibili preoccupazioni sia per eventualmente proporre approfondimenti in caso di un potenziale problema.

Nel caso della scoliosi il trattamento riabilitativo, con esercizi e/o corsetto, può cambiarne l’evoluzione.

Per questo il Reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Andria, diretto dal Dr. Vito Conserva, mette a disposizione in proprio ambulatorio per effettuare uno screening gratuitoper ragazzi/e delle Scuole visitate.

I risultati della valutazione saranno consegnati al paziente perché possa decidere come procedere, se si rende necessario, definendo un iter diagnostico e terapeutico.

La finalità dello screening è di individuare precocemente i giovani in un periodo di altorischio per lo sviluppo di deformità vertebrali, individuando fin da subito la presenzainiziale delle stesse.

A mostrare quelle che sono le caratteristiche di tale affezione, oltre che dispensare i partecipanti, di giusti consigli saranno presenti, con l’Avv. Alessandro Delle Donne, Dir.re Gen.le Asl/Bt, i seguenti Dottori:

- Vito Conserva (Direttore UOC Ortopedia – Andria)

- Michele Maiorano (Dirigente Resp. Radiologia Interventistica-Andria)

- Antonio Deramo (Tsrm Coordinatore dell'Ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti)

- Giacinto Abruzzese (Presidente dell'Associazione TSRM Volontari ­-Andria).

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione TSRM Volontari –Andria, promotore di questa iniziativa, coglie l’occasione per ringraziare i Dirigenti Scolastici per la disponibilità e la sensibilità mostrata nell’ aver accettato, con notevole entusiasmo, questa proposta formativa e per il positivo riscontro registrato.