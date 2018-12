Si è svolto venerdì 30 novembre un convegno nell’auditorium del presidio di riabilitazione Q. di Palo Mons. Di Donna, in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Un confronto sul tema alla presenza di esperti del settore ma anche un’occasione unica per ascoltare le testimonianze di padri e madri che vivono il dono “speciale” di un figlio disabile: la condivisione di una gita al parco divertimenti, diventa occasione per comprendere come, nella quotidianità, anche ciò che con i ragazzi diversamente abili potrebbe sembrare impressa assurda, diventa possibile e piacevole. Durante il convegno, commovente è stata l’esibizione canora dei ragazzi del presidio, evidentemente felici ed emozionati, accompagnati dall’educatore Nicola Troia e dalla cantante Emanuele Abbattista, a dimostrazione di quanto appena enunciato.

“Non vogliamo esaltare ciò che facciamo – commenta padre Francesco Prontera – i nostri ragazzi, le loro famiglie e tutti coloro che lo frequentano, non hanno bisogno di questo. Ma ritengo importante parlarne per favorire la creazione di una efficiente rete di comunicazione, alla portata di tutti, per contaminare a fin di bene tutti coloro che ignorano l’esistenza di attività, al di là della riabilitazione in sé, che giovano alla famiglia e ai ragazzi. Fare rete, per essere di più e contribuire a dare risposte esaustive alla nostra comunità, laddove le istituzioni e le lungaggini burocratiche si perdono”.

Tema della giornata internazionale per le persone con disabilità di quest’anno è “Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality”: al centro ancora una volta l’inclusione e l’uguaglianza, secondo le linee guida dell’Agenda 2030 che ha inserito la salute e il benessere per tutti fra i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle nazioni. Purtroppo in tema di disabilità le domande restano tante: le persone con disabilità, risentono di più delle carenze sanitarie, hanno minore accesso all’istruzione, per non parlare dell’abbattimento delle barriere architettoniche, obiettivo chimerico… - tanti sono stati gli interventi anche del mondo associazionistico, durante il convegno. Giuseppe Tulipani, garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, è intervenuto durante l’incontro per presentare a tutti la nuova figura di cui la Regione Puglia si è dotata. Un ruolo di tutto rispetto finalizzato a fare da ponte tra le istituzioni e le istanze che pervengono dal mondo della scuola, dalle famiglie e direttamente dai soggetti diversamente abili.

Una figura innovativa che, auspichiamo, possa contribuire a risolvere tanti dei piccoli ostacoli che i diversamente abili affrontano quotidianamente, a questo, ci aggiungiamo la mancanza di formazione continua ai genitori, soprattutto a coloro che devono imparare ad uscire dalle quattro mura domestiche e confrontarsi con gli altri, condividere esperienze nell’ottica di un miglioramento.

Manca in taluni l’accettazione del diverso perché troppo distante dalla frenesia e dalla vita “normale” di un qualsiasi normodotato; talvolta manca la forza di attraversare con coraggio una situazione dolorosa, ma se ci fermassimo a pensare, anche nessuno è immune e tutti potrebbero ritrovarsi a vivere condizioni di diversa abilità direttamente o attraverso i propri cari, allora dovremmo riflettere di più, e in modo più attento, nella necessità di parlarne, confrontarsi e rivendicare per tutti una vita più inclusiva e accogliente: dovremmo favorire una completa accessibilità fisica, sensoriale e culturale a tutti, indistintamente. Solo allora potremo dire di essere una società davvero inclusiva!

Nel video alcune riflessioni di coloro che sono intervenuti durante il convegno: Padre F.sco Prontera; mons. Luigi Mansi, Giuseppe Tulipani; Magda Merafina e Lilla Bruno.