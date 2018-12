Nell'ambito del Fuorifestival JazzIn Event con Claudio Gianbruno, venerdì 30 Novembre, presso il liceo Scientifico "R. Nuzzi" di Andria, alla presenza della sezione Adisco di Bisceglie, in collaborazione con Adisco sez. Corato e il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale "Bonomo" di Andria è stato presentato il Centro di Raccolta del Sangue del Cordone Ombelicale (SCO) presso il suddetto Reparto, diretto dal dott. Mariano Cantatore intervenuto nell'ambito della serata, manifestando piena soddisfazione del traguardo raggiunto che vedrà coinvolto tutto il reparto di ginecologia nel consentire alle mamme di effettuare la loro donazione gratuita.

Il direttore Medico della Banca Cordonale di San Giovanni Rotondo, dott. Michele Santodirocco, ha approfondito il tema soffermandosi sulla preziosa applicazione delle cellule staminali da SCO e dando notizia già delle 40 donazioni del sangue cordonale fatte in ospedale di Andria.

Le cellule staminali sono il futuro della medicina. Il sangue cordonale è la fonte più ricca di tali cellule così importanti e il prelievo è semplice, indolore, e non sottopone ad alcun tipo di rischio la paziente. A distanza di quasi 30 anni dal primo utilizzo delle Cellule staminali emopoietiche del sangue del cordone ombelicale finalizzati ai trapianti e alla ricerca molti sono i risultati positivi raggiunti. Dal 1988 ad oggi, sono oltre 30.000 i trapianti in tutto il mondo, mentre nel campo della ricerca scientifica, sono stati raggiunti importanti traguardi vedi la realizzazione in laboratorio del gel piastrinico per la cura dei “bambini farfalla” e per il trattamento delle ulcere del “piede diabetico” e il collirio oftalmico per sindrome di DES.

Tanto è stato fatto e tanto ancora si potrà fare, pertanto l'invito a sostenere il Centro di Raccolta del Sangue del Cordone Ombelicale presso la ginecologia dell'Ospedale di Andria e presso la sede Adisco di Bisceglie. Il dottor Mariano Cantatore è a disposizione di tutte le mamme che vorranno ulteriori informazioni al riguardo.