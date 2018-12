Una stella per tutti, cena per i bisognosi

Qualche domenica fa, il 18 Novembre 2018, abbiamo celebrato la 2^ Giornata Mondiale dei poveri e proprio Papa Francesco ha ricordato che «vivere la fede a contatto coi bisognosi è importante per tutti noi. Non è un'opzione sociologica, non è la moda di un pontificato, è un'esigenza teologica. È riconoscersi mendicanti di salvezza, fratelli e sorelle di tutti, ma specialmente dei poveri, prediletti dal Signore».

Don Primo Mazzolari, nato in una famiglia povera e vissuto sempre tra poveri, diceva: «Chi conosce il povero conosce il fratello; chi vede il fratello vede Cristo; chi vede Cristo vede la vita e la sua vera poesia, perché la carità è la poesia del cielo portata sulla terra».

Per lui, Dio non era un pretesto per amare i poveri, ma erano piuttosto i poveri una possibilità per amare Dio.

È per questo che, ancora recentemente, Papa Francesco, ha affermato: «I poveri sono la proposta forte che Dio fa alla Chiesa affinché cresca nell’amore e nella fedeltà».

Dobbiamo svegliarci da questo torpore e renderci conto che i poveri sono accanto a noi ma la nostra indifferenza ci porta a non guardarli.

E allora il Ristorante “Umami”, in collaborazione con l’Associazione “Amici di San Vittore ONLUS” organizza la cena per i bisognosi "Una stella per tutti".

«Il povero è Gesù.

Se non ci sono più poveri, non c’è neanche Gesù.

Chi ha poca carità vede pochi poveri;

chi ha molta carità vede molti poveri;

chi non ha nessuna carità non vede nessuno».(Don Primo Mazzolari)