Informagiovani: servizio assicurato fino al 21 dicembre

Con una nota stampa del Comune di Andria si comunica che, lo Sportello Informagiovani/URP, sito a Palazzo di Città-ingresso Chiostro di San Francesco – Via San Francesco, resterà chiuso il 24, 27, 28, 31 dicembre 2018, e che l’apertura al pubblico del servizio sarà assicurata fino al 21 dicembre.

Ad oggi però nessuna comunicazione è stata ricevuta da parte della cooperativa che gestisce il servizio attraverso i dipendenti che operano all'interno dell'Informagiovani.

Nessun dietrofront da parte dell'amministrazione nel voler tentare di "salvare" le sorti dei dipendenti della struttura, per quel che ci risulta. Sull'argomento già abbiamo realizzato un lungo approfondimento a cui è seguita solo la replica dell'on. Giuseppe D'Ambrosio che confermava come nel piano di rientro fosse già prevista la chiusura dell’Informagiovani tra i vari tagli!

Ricordiamo che l'appalto scade il 31 dicembre prossimo e, mentre per tutti sarà un giorno di festa, per loro resterà impresso come il giorno più triste dell'anno che sta volgendo la termine che vedrà purtroppo cancellati 18 anni di impegno quotidiano e costante finalizzato ad informare i giovani del territorio e ad offrire loro un prezioso servizio di utilità pubblica.